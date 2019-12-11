Рецензія на фільм Малюк Джо: чи існує рецепт щастя?

З 12 грудня в український прокат виходить фільм Малюк Джо про квітку, яка здатна подарувати людям щастя. Ранок у Великому Місті вже відвідав науково-фантастичне кіно та готовий поділитись враженнями з тобою.

Кінострічка була створена у спільному виробництві Австрії, Великої Британії та Німеччини.

Крісло режисера зайняла Джессіка Гауснер, роботи якої були неодноразово учасниками Каннського кінофестивалю.

Цей раз не став винятком — і режисер та актори отримали кілька нагород і Малюк Джо був номінований на Золоту пальмову гілку у Каннах.

Сюжет

З перших секунд фільму нас переносять на місце, де й відбуватимуться основні події — в лабораторію з селекції.

Також з початку стрічки глядач чує звукове наслідування, яке триматиме весь час у напрузі і здаватиметься, що ось-ось станеться щось погане.

У фільмі нам розповідають, що Аліса, головна героїня, та її колега Кріс, виводять абсолютно нову рослину.

Цей вид квітів здатний за допомогою свого пилку робити людей щасливими. Та якою ціною? Науковець пояснює: щоб квітка виробляла спеціальний запах, за нею потрібно доглядати, любити її та говорити з нею.

Ця рослина стала для Аліси свого роду дітищем, але вона має і сина, про якого прагне турбуватись.

Щоб зробити його щасливим (на її думку) науковець порушує правила та дарує квітку своєму сину Джо.

Та вона не знала, що це зіграє з нею злий жарт. Лише одна помилка змінила все.

Загалом ідея та сценарій фільму цікаві, антиутопічні та змушують задуматись про велике філософське питання: що таке щастя?.

Проте він дещо затягнутий, хоча й не має великого хронометражу (1 год 40 хв).

Деякі персонажі не були розкриті в повній мірі, такі як Белла або ж Кріс, якого з Алісою пов’язує любовна лінія.

Акторська гра

Актори непогано справилися зі своїм завданням. Окрім того, виконавиця головної ролі Емілі Бічем отримала приз на Каннському кінофестивалі за найкращу жіночу роль.

Також ти побачиш у фільмі Ліндсей Дункан, яка відома за стрічками Обдарована, Частини тіла, тощо.

Своїм професіоналізмом відзначилась виконавиця ролі Белли Керрі Фокс та Бен Вішоу, який грав колегу Аліси Кріса.

Особливості фільму

Загалом режисерська, операторська роботи та монтаж були на високому рівні. Якість всіх цих складових не дозволяє розслабитись і постійно тримає глядача в напрузі.

Фільм має свою особливу колористику. Переважає зелений колір та його відтінки. Це зазвичай присутньо в сценах, які пов’язані з лабораторією.

Ти побачиш зелені стільці, світлішого відтінку стіни, м’ятного кольору халати з зеленими ґудзиками і таких деталей можна перераховувати багато.

Також в моментах, пов’язаних з квіткою, яку вивела Аліса, присутній червоний та рожевий кольори. Трохи менше можна помітити вкраплення в фільмі жовтого кольору.

Це дозволяє глядачеві бачити естетичну картинку, а також чітко розмежовує роботу головної героїні та сім’ю.

Чому фільм варто подивитись?

За своєю стилістикою Малюк Джо нагадує серіал Чорне дзеркало. Фантастичний сюжет, розкриття проблеми, яка турбує людство, неочікуваний фінал — все це присутнє в фільмі.

Стрічка має свої особливості, яскраву картинку, гарну режисерську роботу, професійну гру акторів, незвичайний кінець.

У роботі розкриваються проблеми відносин батьків та дітей, а також в ньому ставиться таке важливе для суспільства питання: який рецепт щастя та чи взагалі він існує?

На жаль, конкретної відповіді ми не отримаємо. Малюк Джо лише наштовхне глядача на відповідні думки.

Кінострічка однозначно є глибоко філософською та над нею тобі прийдеться ще довго розмислювати.

Малюк Джо — трейлер

Нагадаємо. раніше ми публікували рецензію на фільм Абатство Даунтон.

Фото: IMDb

Дарина Реготун

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