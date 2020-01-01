Місячний календар на січень 2020: сприятливі та несприятливі дні

Місячний календар на січень 2020 року підкаже тобі, які дні будуть вдалими для нових починань та активних дій, а коли краще просто відпочити.
Детальніше про це – читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.
Місячний календар на січень 2020 року
Сприятливі дні в січні 2020: 2, 3, 9, 15, 25, 28, 30
Несприятливі дні в січні 2020: 11, 17, 22, 23, 27
Найбільш сприятливі дні у січні 2020
2 січня: День обіцяє бути активним і насиченим, а всі справи обов’язково приведуть до позитивного результату. Головна умова – не байдикувати і не сидіти, склавши руки.
3 січня: Сьогоднішній день буде наповнений світлими емоціями і хорошим настроєм. Ідеальний час для нових романтичних знайомств, а також для самоаналізу і самовдосконалення.
9 січня: Вдалий день для сміливих вчинків та рішучих дій. Якщо правильно розставиш пріоритети, то зможеш закласти надійний фундамент для майбутніх змін, і всі вони будуть – на краще.
15 січня: День чудово підходить для творчості та інтелектуальної роботи. Висока імовірність того, що тобі прийде геніальна ідея. Головне – прислухайся до внутрішнього голосу.
25 січня: Сьогодні варто зайнятись своїм здоров’ям та красою. Наприклад, можна змінити зачіску, записатися у спортзал або нарешті перейти на правильне харчування. Все, що ти почнеш у цей день, обов’язково дасть результат.
28 січня: Вдалий день для підписання контрактів, здійснення дорогих покупок та експериментів із зовнішністю.
30 січня: У цей день варто прислухатися до своєї інтуїції – вона не підведе. Саме час зробити те, що давно плануєш, але весь час відкладаєш.Також по темі: Вихідні в січні 2020: скільки будемо відпочивати на свята Підсумки 2019 року: ТОП подій, які змінили світ Події, що змінили Україну у 2019 році
Несприятливі дні в січні 2020
11 січня: Сьогодні не слід іти на поводу у емоцій. Інакше можна наробити дурниць, про які ще довго шкодуватимеш.
17 січня: У цей день не варто починати нових справ. Навпаки, краще завершити ті, які вже давно на це чекають.
22 січня: Сьогодні ти маєш уважніше ставитися до свого здоров’я і раціону. Тобі може бракувати енергії, тому краще просто відпочити.
23 січня: Бажано уникати гучних вечірок та інших місць великого скупчення людей. Також не варто заводити нові романтичні стосунки.
27 січня: У цей день не рекомендується вирішувати важливі фінансові питання, а також – змінювати імідж. Якщо є можливість, краще відкласти справи хоча б до завтра.
Усі інші дні місяця, не вказані в календарі, будуть нейтральними.
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