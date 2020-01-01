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ICTV / Ранок / Місячний календар на січень 2020: сприятливі та несприятливі дні / 01.01.2020 11:15
01.01.2020 11:15
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Місячний календар на січень 2020: сприятливі та несприятливі дні

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Місячний календар на січень 2020 року підкаже тобі, які дні будуть вдалими для нових починань та активних дій, а коли краще просто відпочити.

Детальніше про це – читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Місячний календар на січень 2020 року

Сприятливі дні в січні 2020: 2, 3, 9, 15, 25, 28, 30

Несприятливі дні в січні 2020: 11, 17, 22, 23, 27

місячний календар на січень

Найбільш сприятливі дні у січні 2020

2 січня: День обіцяє бути активним і насиченим, а всі справи обов’язково приведуть до позитивного результату. Головна умова – не байдикувати і не сидіти, склавши руки.

3 січня: Сьогоднішній день буде наповнений світлими емоціями і хорошим настроєм. Ідеальний час для нових романтичних знайомств, а також для самоаналізу і самовдосконалення.

9 січня: Вдалий день для сміливих вчинків та рішучих дій. Якщо правильно розставиш пріоритети, то зможеш закласти надійний фундамент для майбутніх змін, і всі вони будуть – на краще.

15 січня: День чудово підходить для творчості та інтелектуальної роботи. Висока імовірність того, що тобі прийде геніальна ідея. Головне – прислухайся до внутрішнього голосу.

25 січня: Сьогодні варто зайнятись своїм здоров’ям та красою. Наприклад, можна змінити зачіску, записатися у спортзал або нарешті перейти на правильне харчування. Все, що ти почнеш у цей день, обов’язково дасть результат.

28 січня: Вдалий день для підписання контрактів, здійснення дорогих покупок та експериментів із зовнішністю.

30 січня: У цей день варто прислухатися до своєї інтуїції – вона не підведе. Саме час зробити те, що давно плануєш, але весь час відкладаєш.

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Несприятливі дні в січні 2020

11 січня: Сьогодні не слід іти на поводу у емоцій. Інакше можна наробити дурниць, про які ще довго шкодуватимеш.

17 січня: У цей день не варто починати нових справ. Навпаки, краще завершити ті, які вже давно на це чекають.

22 січня: Сьогодні ти маєш уважніше ставитися до свого здоров’я і раціону. Тобі може бракувати енергії, тому краще просто відпочити.

23 січня: Бажано уникати гучних вечірок та інших місць великого скупчення людей. Також не варто заводити нові романтичні стосунки.

27 січня: У цей день не рекомендується вирішувати важливі фінансові питання, а також – змінювати імідж. Якщо є можливість, краще відкласти справи хоча б до завтра.

Усі інші дні місяця, не вказані в календарі, будуть нейтральними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди зими 2020

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Теги: місячний календар
01.01.2020 11:15
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