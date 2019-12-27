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ICTV / Ранок / Вихідні в січні 2020: скільки будемо відпочивати на свята / 27.12.2019 12:52
27.12.2019 12:52
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Вихідні в січні 2020: скільки будемо відпочивати на свята

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Скільки будемо відпочивати в січні 2020 року? Ранок у Великому Місті підготував для тебе календар вихідних днів.

У січні 2020 року на українців чекає 10 вихідних днів, у тому числі – 3 додаткових.

1 січня – Новий рік. Таким чином, на будемо відпочивати аж 4 дні поспіль – з 29 грудня по 1 січня.

6 січня – Сочельник. Цей день доведеться відпрацьовувати в суботу, 11 січня.

7 січня – православні та греко-католики святкують Різдво.

календар вихідних у січні 2020

Бажаємо радісних зимових свят! Проведи їх незабутньо та читай інші наші матеріали.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про вихідні в грудні 2019 року.

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Теги: вихідні дні, Новий Рік
27.12.2019 12:52
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