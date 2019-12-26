Підсумки 2019 року: ТОП подій, які змінили світ

Світ святкує Різдво і намагається забути ті потрясіння, які він пережив у 2019 році. А згадати є що. Ось лише 4 події року що минає, які вплинули і ще впливатимуть на нас у майбутньому.

Підсумки 2019 року – головні події

Справа оголошення імпічменту Трампу

Певно, найгучнішою подією на міжнародній арені стала справа оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу.

Взагалі, загроза імпічменту маячила над Трампом мало чи не з самого початку його обрання. Його намагались звинуватити у з’язках з Росією, але не знайшли переконливих доказів.

Однак, все змінила телефонна розмова американського президента з новообраним колегою з України – Володимиром Зеленським. Зміст розмови став відомий американським конгресменам та, з рештою, всьому світу. Трамп наполегливо просив Зеленського почати антикорупційне розслідування проти сина головного конкурента Трампа на майбутніх виборах Джо Байдена, а також довести, що нібито Україна, а не Росія, втручалась у американські вибори 2016 року.

Аби бути більш переконливим, Трамп наказав заморозити військову допомогу для України. Почалося розслідування. В результаті Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент президента Дональда Трампа.

Йому висунули два обвинувачення: зловживання владою і тиск на Україну заради власних політичних інтересів, а також перешкоджання розслідуванню у Конгресі. Тепер на Трампа чекає суд у Сенаті – верхній палаті Конгресу.

Імовірність, що Трампа таки позбавлять посади Президента, вкрай мала. Але тавро імпічменту залишиться на репутації Трампа назавжди. Крім того, досі не можливо передбачити, як цей скандал врешті відобразиться на відносинах між США та Україною.

Розрив договору РСМД

Взагалі, Дональд Трамп залишався одним з головних н’юсмейкерів року, що минає. Так, як і його російський колега Володимир Путін, яким Трамп неприховано захоплюється. Взаємна симпатія не завадила їм підштовхнути свої країни та світ загалом до прірви глобальної ядерної війни.

У лютому 2019 року США оголосили, що Росія порушує договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності, який ще у 1987 році підписали СРСР та США. Зокрема, Росія таємно розробляла нову ракету, що підпадає під обмеження договору.

Росія відповіла, що Штати так само щось там розробляють, напевно. А вони лише робили кроки у відповідь. В результаті, обидві країни вийшли з договору.

Після цього світ однозначно став небезпечніший.

У чому була важливість договору РСМД? Він обмежував використання ракет, які можуть летіти від п’ятисот до п’яти з половиною тисяч кілометрів. Якщо використовувати ракети лише великої дальності, то час на реагування та прийняття рішень, час на відбиття удару та нанесення улару у відповідь збільшується. Відтак, атака однієї зі сторін може мати фатальні наслідки і для неї самої.

Це стримувало взаємну загрозу. Тепер цього запобіжника нема.

Протести в Гонгконгу

Майже весь рік лихоманило Гонконг. Починаючи з березня, там не вщухають протести. Гонконг – це держава в державі. Автономія у складі Китаю.

Це колишня Британська колонія, яка буда передана під протекторат Пекіна у 1997 році. Але материковий Китай не має права втручатися в управління автономії до 2047 року. Проте, це не означає, що Пекін не намагається це зробити.

Протести у Гонконзі спалахнули через плани уряду автономії ухвалити закон, через який підозрюваних могли екстрадувати до материкового Китаю. Правозахисники вважали, що це дасть змогу владі боротися з опозицією в Гонконзі.

Градус протистояння дедалі зростав. І навіть коли уряд автономії відмовився від спірного законопроекту, протести не припинились. Люди, обурені репресіями та жорстокістю силовиків, вимагають повного перезавантаження влади. Цікаво, що протестувальники надихаються документальним фільмом про Революцію гідності в Україні «Зима у вогні», який був номінований на Оскар.

Великобританія наближається до Брекзиту

Великобританія зі скрипом та потугами наближається таки до виходу з Євросоюзу. Референдум за вихід відбувся ще у 2016 році. Однак, залишити ЄС виявилось набагато складніше, ніж уявляти ініціатори Брекзіту.

Тереза Мей, яка очолила британський уряд після референдуму, фактично поклала свою політичну кар’єру, але так і не змогла домогтися ухвалення прийнятної для Сполученого Королівства угоди про вихід.

В середині цього року її замінив один з найзапекліших прихильників Брекзіту – Борис Джонсон. Він пообіцяв, що Британія вийде з ЄС за будь-яку ціну – з угодою чи без. Але раз за разом його спроби розбивались о протидію парламенту.

Врешті, Джонсон пішов у ва-банк і домігся дострокових виборів парламенту, на яких його Консервативна партія здобула переконливу перемогу. А 20 грудня новий склад парламенту підтримав угоду Бориса Джонсона.

З 1 лютого 2020 року Великобританія вже не буде членом Європейського Союзу.

Вихід Британії з ЄС – це небезпечний прецедент. Її прикладу можуть піти й інші країни, громадяни яких повірять обіцянкам популістів.

І це безперечний подарунок Росії, яка не один рік домагається розвалу Євросоюзу. Значно легше домовлятися, залякувати, підкуповувати окремі країни, ніж мати справу з усією унією. Відповідно, європейська підтримка України теж слабшатиме.

Яким буде 2020 рік?

2019 рік був для світу неспокійним. Наразі, немає підстав сподіватись, що наступний рік буде простішим. Всі згадані нами події продовжать впливати на ситуацію в світі і викликатимуть ланцюги нових непрогнозованих подій.

Але, як це завжди бувало в кризових ситуаціях, після напруження завжди наступає розрядка. То ж сподіватимемось, що найскладніші часи ми вже минули.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про події, які змінили Україну в 2019 році.

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