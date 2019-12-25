Події, що змінили Україну у 2019 році

Підсумки 2019 року – події, які змінили Україну.

Напередодні нового року заведено підбивати підсумки. Ми не відходимо від цих традицій, і обрали події, які, на наш погляд, мали найбільше значення для України у 2019 році.

Обрання Зеленського президентом

Новий рік почався з сенсації. У телезверненні актор та керівник студії Квартал 95 Володимир Зеленський заявив, що йде у президенти. І хоча його ім’я постійно фігурувало в політичних рейтингах, ніхто до цього моменту не сприймав його як серйозного конкурента.

Здобувши штучний політичний аванс завдяки серіалу Слуга народу, Зеленський та його штаб підірвали президентську кампанію 2019 року. Ніхто не був готовий до такого, і після двох турів виборів Володимир Зеленський став шостим президентом України.

На хвилі успіху Зеленського, аби не розгубити отриману перевагу, його команда ініціювала достроковий розпуск парламенту і перевибори до Верховної Ради.

Президентська партія Слуга народу, що отримала назву за однойменним серіалом, досягла небаченого в новітній історії України, отримавши більшість місць у парламенті.

Однак Зеленський став заручником власного успіху. По-перше, до нього і його партії у виборців склались завищені очікування. Однак Зеленський-актор у ролі президента та Зеленський реальний президент – це дві різні людини.

Президенту катастрофічно не вистачає досвіду та знань. Хоча, як зазначають експерти, на зустрічі Норманської четвірки він тримався хоч і трохи розгублено, але достойно.

По-друге, у президентської партії теж не все гаразд. Партія створювалась спеціально під вибори за якісь два місяці. Ні ідеології, ні членів, ні структури. Набирали аби-кого, тільки б вистачило людей заповнити всі вакантні місця.

У результаті в парламент потрапило багато тих, хто взагалі не розуміє, що вони там роблять. Президент та керівництво партії сподівались, що вони легко зможуть маніпулювати такою недосвідченою масою, забезпечуючи потрібні рішення.

Однак на практиці виявилось все набагато складніше. У фракції Слуга народу йде внутрішня боротьба за вплив, партію розривають протиріччя. Як для президента, так і для країни це може нести великі загрози, як це колись трапилось із Віктором Ющенком та його помаранчевою політичною силою.

Головний висновок, який можна зробити з цієї історії, це те, що вибори в Україні вже ніколи не будуть такими, як раніше. Старі методики не працюють. Правила змінились. Але які вони тепер, достеменно ніхто не знає.

Отримання Томосу

Ще одна доленосна подія, яка сталась на початку 2019 року, це отримання Томосу Православною Церквою в Україні.

Нагадаємо, Томос – це грамота, якою Вселенський патріарх надав незалежність Українському православ’ю від Москви. Документ урочисто передали 6 січня 2019 року у патріаршому храмі Святого Георгія в Константинополі.

Попри величезне духовне та політичне значення цієї події, становлення незалежної Української церкви відбувається складно. Російська православна церква, яка розлючена втратою Українських приходів, оголосила бойкот Константинополю та перешкоджає визнанню ПЦУ православними церквами інших країн.

Не впорався із амбіціями й митрополит Філарет, який сподівався після здобуття автокефалії очолити об’єднану церкву. Крім цього, духовенство Московського патріархату перешкоджає бажанню громад переходити до ПЦУ. Часом навіть із застосуванням сили.

Тож попри здобуття Українською православною церквою автокефалії, боротьба за її незалежність все ще триває.

Мовний закон

Наприкінці своєї каденції попередній склад Верховної Ради ухвалив закон, значення і важливість якого ми ще до кінця не усвідомили. 25 квітня 2019 року 278 депутатів підтримали закон Про забезпечення функціонування української мови як державної.

Мова традиційно один з основних елементів впливу Росії на ситуацію в Україні. Мова стала формальним приводом для агресії Кремля проти України.

Мова – одна з найулюбленіших тем спекуляції проросійських політиків та кремлівських пропагандистів. І ухвалення закону про мову супроводжувалось шаленим спротивом і неймовірною кількістю вигадок та страшилок.

Насправді ж, суть закону лише в тому, що у діловому мовленні, торгівлі, сервісі та медіа українська мова матиме пріоритет. Використання ж інших мов у побуті ніяк не обмежується.

Залишаються доступними, як і раніше, навчання та мадіа не українською мовами. Важливість закону про мову не тільки у підтримці та розвитку української, як мови корінного населення України. Це ще й питання національної безпеки. Оскільки недружнім до України державам стає складніше впливати на наших громадян.

Повернення політв’язнів

У вересні 2019 року з тривалого російського полону повернулись 11 українських політв’язнів, серед яких Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Володимир Балух та інші, а також 24 військових моряки, яких Росія захопила в полон в листопаді 2018 року.

Їх обміняли на полонених російських військових, від яких Росія тривалий час відмовлялась, та засуджених терористів ОРДЛО. У тому числі, довелося віддати й ключового свідка у справі катастрофи малайзійського Боїнга МН-17 Володимира Цемаха.

Видача Цемаха і факт обміну полонених моряків всупереч вимогам міжнародного трибуналу сильно вдарили по юридичних позиціях України у боротьбі за притягнення Росії до відповідальності за її злочини. Однак безумовним успіхом є те, що процес повернення наших бранців був розблокований і він матиме продовження.

Підсумки та прогнози

2019-й – був не простий рік. Однак далі на нас чекають не менш складні і хвилюючі випробування.

У 2020-му має бути запущений багатостраждальний ринок землі, зсунулась з мертвої точки неоднозначна справа Шеремета, в березні має відбутися нова зустріч у Норманському форматі, а до того нові етапи розведення військ на Донбасі, а влітку ми всі вболіватимемо за Україну на чемпіонаті Європи з футболу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що необхідно знати про децентралізацію.

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