Зіркові привітання: що селебрітіс бажають українцям

Українські селебрітіс вітають читачів сайту Ранок у Великому Місті з прийдешнім 2020 роком! Чого бажають тобі Олег Скрипка, Мішель Андраде, Ірина Федишин та інші зірки – дізнавайся з матеріалу.

Новорічні привітання зірок

Олег Скрипка, співак, фронтмен гурту Воплі Відоплясова

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Скрипка 🇺🇦RockStar #1 (@o.skrypka) 20 Дек 2019 в 3:19 PST

Вітаннячка усім! У мене таке відчуття, що 2020 рік буде дуже класним. Тож усім варто приготувати кишені для великих пачок грошей.

Але також треба приготуватися багато працювати, адже щоб чогось досягнути, потрібно багато працювати.

Тож бажаю в січні всі творчі та бізнесові ідеї скласти докупи та почати їх реалізовувати. І все буде гуд!

Анна Різатдінова, олімпійська чемпіонка

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova) 15 Дек 2019 в 3:09 PST

Вітаю з прийдешнім Новим роком, і бажаю, щоб у 2020 у всіх був олімпійський настрій!

Адже наступного року в Токіо будуть проходити Олімпійські ігри, де спортсмени завжди потребують нашої підтримки.

Завжди вірте в свої сили, навіть коли хтось каже, що у вас не вийде. Ніколи не здавайтеся і вірте в себе!

Павло Зібров, співак

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Павло Зібров (@pavlo_zibrov) 19 Дек 2019 в 3:29 PST

Бажаю, щоб кожна сім’я відчувала тепло – тепло сердець, поваги, любові.

Бажайте одне одному щастя, і воно повернеться до вас із лихвою. Головне – робіть добро, і тоді будете здорові та щасливі.

Віталій Козловський, співак

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy) 7 Дек 2019 в 12:20 PST

Чого я хочу побажати в Новому році? Залишайтеся собою, любіть життя і оточуйте себе гідними, добрими та приємними людьми!

Бажаю, щоб ваше життя наповнилося суцільним позитивом, і щоб усе було добре у кожного з нас!

Мішель Андраде, співачка

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇺🇦🇧🇴Michelle Andrádе (@mishvirmish) 14 Ноя 2019 в 4:24 PST

Вітаю з Новим роком 2020 роком. Бажаю, щоб цей рік пройшов у вас дуже круто!

Нестримного позитиву та незабутніх емоцій. Усіх обіймаю!

Ірина Федишин, співачка

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина ФедишинIryna Fedyshyn (@irynafedyshyn) 24 Дек 2019 в 6:05 PST

Вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим! Я хочу побажати всім зустріти цей рік у колі друзів та родини, з тими людьми, що насправді близькі вашому серцю.

Обіймайте їх, цілуйте і не забувайте говорити, як сильно їх любите. І нехай усі бажання, які ви загадали, неодмінно збудуться.

Тепла, добра, миру і любові вам!

Нагадаємо, раніше ми публікували новорічний плейлист.

Спілкувалася Аліна Литвиненко

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