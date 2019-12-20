Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Новорічні пісні 2020: плейлист для святкового настрою / 20.12.2019 14:19
20.12.2019 14:19
Поділитися

Новорічні пісні 2020: плейлист для святкового настрою

0
Фото: Unsplash

Новорічний плейлист 2020 – найкращі пісні, які створюють святкову атмосферу.

Що слухати на Новий рік? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі новорічні хіти, які стануть у нагоді як на корпоративі, так і вдома.

Під них так приємно наряджати ялинку, нарізати салати і веселитися з друзями.

Або просто відпочивати і насолоджуватися магічним духом прийдешнього Нового року та Різдва.

Новорічний плейлист 2020 слухати онлайн

Щоб включити наступну пісню у плейлисті, натискай на стрілку внизу зліва.

Слухай найкращі новорічні хіти та читай інші наші матеріали.

Також по темі: ТОП-5 ідеальних новорічних коктейлів Найкращі подарунки на Новий рік: економно та зі смаком Де зустріти Новий рік 2020: кафе і ресторани Києва

Нагадаємо, раніше телеведучі та журналісти Ранку у Великому Місті порадили, що дарувати на Новий рік.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Новий Рік, плейлист
20.12.2019 14:19
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати