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ICTV / Ранок / Чому в новорічну ніч в Японії не чекають на бій курантів? / 29.12.2019 14:56
29.12.2019 14:56
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Чому в новорічну ніч в Японії не чекають на бій курантів?

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Японія  – дуже екзотична країна, і звісно для святкування Різдва та Нового Року там вигадали дуже багато цікавих традицій.

Майже весь світ зараз святкує або готується святкувати Різдво, Новий рік і все, що з цим пов’язано. Як проводять ці дні в одній із найекзотичніших країн світу – Японії? Навіщо і кому японці відправляють сотню святкових листівок? Як день закоханих пов’язаний з Різдвом? Та чому в новорічну ніч в Японії не чекають на бій курантів?

Про це та інше розповіла українська емігрантка Ольга, яка живе в Японії вже 10 років.

Новорічні листівки

Одне з найважливіших передноворічних завдань для японців  – це розіслати святкові листівки.

«Відправка новорічних вітальних листівок усім, хто прислужився вам у поточному році, – дуже важлива частина новорічних привітань у будь-який японської родині. Розсилають вони їх навіть не десятками, а сотнями, і це велика робота, яку потрібно виконати до Нового року, щоб встигнути доставити ці листівки першого січня», – розповідає Ольга.

На японських новорічних листівках зображають найчастіше символи Японії – журавля або вулкан Фудзі, а також символ нового року – квітучу сливу чи тварину. Скажімо, зараз продають листівки з намальованими щурами – символом прийдешнього року. Підписати японську ненгадзьо бажано від руки, це вважається проявом особливої поваги, а можна надрукувати побажання у спеціальному принтер-центрі.

Нерелігійне Різдво

Різдво не несе релігійного сенсу в Японії, а більшість японців, за словами Ольги, взагалі називають себе атеїстами. Та, незважаючи на це, вони відзначають свято тоді ж, коли і католики – 25 грудня.

«Напередодні Різдва 25 грудня сім’ї збираються разом і за японською традицією їдять курячі ніжки, приготовані спеціальним чином, і полуничний торт із вершками. Найчастіше вони не готують це самостійно, а замовляють у супермаркетах, кондитерських, торгових центрах або в ресторанах», – говорить українка.

Окрім посиденьок із родиною, 25 грудня треба обов’язково приділити час своїм другим половинкам, адже Різдво і свято всіх закоханих припадають на один день у Японії.

«Вважається, що саме в цей день варто зізнаватися в коханні, а якщо в переддень Різдва ви знайдете свою половинку, то ваша любов буде вічною. Парочки в цей вечір зустрічаються, влаштовують побачення, романтичну вечерю, обмінюються подарунками», – розповідає емігрантка.

Незвичайний Новий рік

Новий Рік в Японії, за українськими мірками, теж незвичний. На відміну від нас, 31 грудня гуляють дуже скромно. Ні тобі заваленого їжею святкового столу, ні гучного цокання келихами під бій курантів.

Люди збираються в сімейному колі, їдять традиційну лапшу, дивляться розважальні програми по телевізору та лягають спати ще до 12 ночі.

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Головне святкування припадає на 1ше січня, коли українці відсипаються, і починають його місцеві з відвідування храму. Не дуже віруючі, але дуже віданні традиціям, японці усією родиною йдуть в священне місце помолитися, і щоб вищі сили краще розчули молитви, люди проводять певний ритуал.

«До спеціального жертовного коробу кидаються гроші, і дзвонять у спеціальний дзвін, щоб привернути увагу богів», – говорить Ольга.

Більше про святкування Нового року та Різдва в Японії дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як святкують Різдво в Еквадорі.

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Теги: Новий Рік, Японія
29.12.2019 14:56
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