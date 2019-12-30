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ICTV / Ранок / Словник-2019: найпопулярніші слова року / 30.12.2019 16:10
30.12.2019 16:10
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Словник-2019: найпопулярніші слова року

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2019 рік приніс у соціальні мережі, а відтак і в наші життя? Чимало культових фраз, жартів, мемів і нових слів. Більшу частину з них породили політики і можновладці.

То які слова українці вживали найчастіше 2019го року? До вашої уваги – словник-2019 від редакції Ранку у Великому Місті.

Слуга Народу

Звісно, почалося все з серіалу розважальної студії «Квартал 95» але навряд чи словосполучення стало б таким популярним, якби більшість українського парламенту  нині не складали представники однойменної партії.

Таких слуг народу 254. Щоправда трьох вже з партії виключили за певні грішки.

Слуга народу – не просто багато однопартійців – це монобільшісь.

Монобільшість

Цього року вперше в історії українського парламентаризму більшість у Верховній Раді сформовано однією партією.

Тобто президентській фракції не довелось думати, з ким сформувати коаліцію. Вони й без неї можуть практично все, як то кажуть, протягнути самі. Окрім змін до Конституції України, звісно.

Більше того – працює ця більшість в турборежимі.

Турборежим

Саме так охарактеризували перші місяці роботи Верховної Ради України 9 скликання. Депутати, мовляв працюють в режимі швидкого прийняття законопроектів, і при цьому порушують регламент.

Зокрема, експерти Лабораторії законодавчих ініціатив проаналізували, що 65 законопроектів, з 86 прийнятих за квартал були ухвалені в цілому з порушенням хоча б одного положення регламенту.

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Але без паніки, все гаразд. Спікер Парламенту Дмитро Разумков запевнив, що тепер турборежим вимкнуть, і парламентарі перейдуть до більш «планової роботи».

Але з пісні слів не викинеш. Слово турборежим однозначно заслуговує на місце у словнику 2019го року.

Марафон

Наступне найуживаніше слово року – марафон! І йдеться зовсім не про спорт і бігунів. Український президент встановив світовий рекорд на марафоні питань.

Понад 14 годин і трохи більше трьохсот журналістів. Таку прес-конференцію у новому форматі  президент Зеленський провів 10 жовтня. І тут не обійшлося без жартів.

Розбійник

І якщо ми вже знову згадали чинного президента, то додамо до нашого словника й слово забіяка… ні не те… може розбишака? Знову не те. Точно – розбійник!

Вийдіть отсюда. Вийди отсюда – розбійник ти, – пам’ятаєте таку фразу Зеленського?

10 липня свою зустріч із бориспільськими чиновниками Зеленський розпочав із питання місцевої лікарні, мовляв – вона без ремонту, а от у міськраді навпаки – все красиво.

І тут з’явився тепер уже відомий на всю країну секретар міськради Борисполя Ярослав Годунок з ідеєю як вирішити проблему.

Він і є той самий розбійник. Зрозуміло, що соцмережі після цього довго заспокоїтись не могли. Всі стали розбійниками.

Які ще слова стали найпопулярнішими у 2019 році – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чекає на Путіна у 2020 році.

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Теги: підсумки року, Роксолана Влох
30.12.2019 16:10
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