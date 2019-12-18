Магнітні бурі в грудні 2019 – календар небезпечних дат

У грудні 2019 року на українців чекає чотири магнітні бурі різної потужності.

У які дати плануються геомагнітні коливання в Україні, як вони впливають на здоров’я та чи можна захиститися від шкідливого пливу магнітних бур?

Ми зібрали для тебе всю необхідну інформацію в одному матеріалі.

Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на грудень

На початку грудня планується лише одна магнітна буря середньої потужності. Середина місяця обіцяє бути спокійною. А от найсильніші бурі очікуються в другій половині грудня.

28 грудня – слабка магнітна буря.

3 грудня – середня магнітна буря.

26 та 29 грудня – сильні магнітні бурі.

Як магнітні бурі впливають на людину

Коливання геомагнітного поля здатні викликати чимало неприємних та навіть небезпечних симптомів.

Загострення хронічних хвороб – як фізичних, так і психічних.

Різкі перепади настрою.

Зменшення продуктивності та життєвого тонусу, загальна слабкість.

Підвищення артеріального тиску і тахікардія.

Головний біль та запаморочення.

Сонливість або безсоння.

Як зменшити шкідливий вплив магнітних бур

Уникай надмірних навантажень, більше часу присвяти релаксу.

Намагайся не потрапляти у стресові ситуації.

Випивай 1,5-2 літри чистої води на день.

Правильно харчуйся. Виключи з раціону занадто солодку, солону та жирну їжу. Заміни шкідливі продукти на свіжі фрукти, овочі та свіжовіджаті соки.

Відмовся від алкогольних та газованих напоїв.

Гуляй на свіжому повітрі мінімум 2 години на день.

Якщо маєш хронічні хвороби – тримай ліки неподалік (на випадок загострення).

Прийми ванну з ефірним маслом м’яти або герані. Вони мають заспокійливий ефект, а це саме те, що зараз потрібно твоїм нервам.

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