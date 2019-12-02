Місячний календар на грудень 2019: сприятливі та несприятливі дні

Місячний календар на грудень 2019 розкаже, на які дати варто планувати відповідальні справи, а коли краще просто відпочити. Ранок у Великому Місті зібрав усю потрібну інформацію на перший місяць зими. Дізнайся, які дні будуть сприятливими, а які несприятливими.

Місячний календар на грудень 2019

Найбільш сприятливі дні

Сприятливі дні у грудні 2019 року: 1, 7, 11, 17, 21, 31

1 грудня: сьогодні один із найбільш сприятливих днів місяця. Варто завершити розпочаті справи та перейти до планування нових. Вечір цього дня чудово підійде для того, щоб зайнятися своїм здоров’ям та красою.

7 грудня: у цей день тебе будуть оточувати світлі, позитивні й порядні люди, на яких можна буде покластися навіть у найскладнішій ситуації. Ті, хто ще не має другої половинки, отримають шанс її зустріти.

11 грудня: сьогоднішній день буде дуже насиченим і радісним. На тебе чекають позитивні емоції, приємні події та креативні ідеї. Якщо знайдеш час на творчість – маєш шанс створити щось надзвичайне!

17 грудня: у цей день у тебе з’явиться енергія, аби втілити в життя всі свої плани. Зараз можна відкривати бізнес, підписувати договори, робити дорогі покупки – усе складеться вдало.

21 грудня: Сьогодні тебе можуть охопити дивні бажання. Але не варто себе обмежувати! Дай волю почуттям і роби тільки те, що забажаєш! Це допоможе знайти натхнення для нових ідей та звершень!

31 грудня: Місяць буде рости, а отже – не бійся загадувати найшаленіші бажання. У новому році воно обов’язково збудуться!

Несприятливі дні у грудні 2019

Найменш сприятливі дні у грудні 2019 року: 5, 16, 19, 26, 28.

У ці дні намагайся не планувати важливих справ, уникати конфліктів та надмірних перенавантажень.

Тепер ти маєш місячний календар на грудень 2019 року. Користуйся порадами і читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми публікували гороскоп на тиждень з 2 по 1 грудня 2019

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