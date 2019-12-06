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ICTV / Ранок / Вихідні в грудні 2019: скільки і коли будуть відпочивати українці / 06.12.2019 16:50
06.12.2019 16:50
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Вихідні в грудні 2019: скільки і коли будуть відпочивати українці

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Фото: Unsplash

Скільки вихідних буде в грудні 2019 року.

У грудні на українців чекає 3 додаткові вихідні. Таким чином, відпочивати будемо 10 днів.

25 грудня – католики святкують Різдво. З 2017 цей день став в Україні офіційним вихідним.

30 грудня – переноситься на суботу, 21 грудня.

31 грудня – переноситься на суботу, 28 грудня.

Таким чином, на новорічні свята українці відпочиватимуть 4 дні поспіль – з 29 грудня по 1 січня.

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Тож можна планувати поїздку, насинену культурну програму або просто спокійний відпочинок із родиною.

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Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на грудень 2019.

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Теги: вихідні дні, Новий Рік
06.12.2019 16:50
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