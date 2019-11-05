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ICTV / Ранок / Акустичне шоу музичного гурту The HARDKISS відгриміло в Києві / 05.11.2019 10:46
05.11.2019 10:46
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Акустичне шоу музичного гурту The HARDKISS відгриміло в Києві

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Фото: Андрій Максимов

Музичний гурт The HARDKISS завершив масштабний всеукраїнський тур Акустика двома великими концертами в Києві.

З сотнями мурах по тілу та сльозами на очах. 3 та 4 листопада з повними аншлагами рок-група The HARDKISS завершила акустичний тур у київському Палаці Україна.


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Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Акустика не схожа на звичайний традиційний концерт. Це справжнє театральне шоу!

Погасло світло, глядачі Палацу Україна, затамувавши подих, із захопленням дивились на сцену.

Як Мавка, прекрасна лісова німфа, у світлі софітів з’являється Юлія Саніна, одразу підкоривши всіх своїм неземним образом, та була вірна йому до завершення шоу.

The Hardkiss Акустика

Фото: Андрій Максимов


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Публикация от Julia Sanina Daily (@dailysanina)


Природні декорації, лазерне шоу, високотехнологічні інсталяції, сяюче містичне коло на сцені, оркестр із 15 музикантів та балет гармонійно влились у камерну атмосферу театрального шоу.

The Hardkiss Акустика

Фото: Андрій Максимов

Хіти The Hardkiss – Stones, Прірва, Журавлі, Жива, Коханці в акустиці зазвучали глибше, чуттєвіше та ніжніше.

Лірично-драматичний настрій концерту група розбавила драйвовим виконанням хіта Make-Up, яку публіка сприйняла на ура.

Неочікуване виконання народного хіта Щедрик у фірмовому стилі підкорило глядачів та одразу налаштувало їх на новорічний настрій.


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Публикация от Liza Romanenko (@lisa_romanenko)


Хореографічні постановки несли в собі не просто танцювальні рухи, а ціле театральне дійство в оточенні декорацій, що передавало та логічно доповнювало кожну пісню глибоким смислом.

The Hardkiss Акустика

Фото: Андрій Максимов

Фронтвумен Юлія Саніна активно спілкуючись з публікою, описувала свої переживання та розповідала про кохання, пристрасть та народження нового життя.

Я не любила жовтень, бо відчувала себе самотньо, але потім закохалась. Закохуйтесь, але, будь ласка, взаємно 🙂 Щоб вам ніколи не було холодно

Біля гримерки була помічена «королева ночі» Оля Полякова, яка вирішила підтримати гурт перед виходом на сцену. У своєму Іnstagram співачка показала, що чудово знає репертуар та від душі насолодилась концертом.

Також по темі: «Останній романтик» Валерій Меладзе дасть 3 концерти в Україні Юлія Саніна розповіла, з ким в українському шоу-бізнесі воює гурт «The Hardkiss» Лара Фабіан в Україні – найкращі хіти легендарної співачки

Переповнена емоціями та вдячна за гарячий прийом і бурхливі овації, фронтвумен не втомлювалась дякувати палким шанувальникам

Що ви робите з моїм серцем? Хіба це можна витримати?

Робота по кайфу – ось що побачили глядачі у Палаці Україна. Не тільки тілом, але й душею група віддавалась на сцені.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пройшов концерт Олі Полякової.

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Теги: The Hardkiss, зірки, Юлія Саніна
05.11.2019 10:46
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