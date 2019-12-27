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ICTV / Ранок / Чому зірки не святкують Новий рік? / 27.12.2019 19:14
27.12.2019 19:14
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Чому зірки не святкують Новий рік?

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Поки ви святкуєте Новий Рік у сімейному колі, зірки працюють. Проте не всі. Як проводять новорічну ніч Юрій Горбунов, Маша Єфросиніна, Віктор Павлік та інші зірки, дізналася Мирослава Мандзюк.

Маша Єфросиніна, телеведуча: Новий рік для мене це родина.

Яна Глущенко, акторка: Це плюс 3 кілограми.

Віктор Павлік, співак: Новий Рік для мене – це мій день народження.

Для багатьох знаменитостей новорічна пора – це пора…ні не святкувань, а заробітків.

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Пліткують, що хто на Новий Рік добре попрацює, той на півроку наперед собі може заробити. Тому поки всі з келихами в руках загадують бажання, зірки з мікрофонами в руках вітають їх з Новим Роком.

Олег Михайлюта (Фагот), соліст гурту ТНМК: Коли нормальні люди відпочивають, музиканти працюють, співають для людей, для того, аби вони нормально відпочили.

Юрій Горбунов, телеведучий: Останні 20 років, а то і більше, Новий Рік для мене – це суцільна робота. Артисти в грудні, включаючи новорічну ніч, повинні працювати, інакше це погані артисти.

Віктор Павлік, співак: Завжди доводилось працювати, все моє життя. У цьому році якось Бог милував, відпочиваємо, вдома зустрічаємо Новий Рік. Ми запропонували високий дуже гонорар, і ніхто такі гроші не захотів платити.

ЗК. На корпоративах, на всіх телеканалах, але не вдома. А як же дружини, діти? Невже вони ніколи не ображаються, що чоловіка і тата немає за столом в таке велике свято?

Юрій Горбунов, телеведучий: У мене сім’я завжди поруч у новорічну ніч, це дуже зручно.

Маша Єфросиніна, телеведуча: Це повинно бути мабуть узгоджено з моєю родиною, тобто вона повинна бути разом зі мною.

Працювати в новорічну ніч чи ні? Обрати сім’ю чи гроші? А, можливо, поєднати? Кожна зірка сама вирішує яким буде її Новий Рік – приємним для душі чи для гаманця.

Що бажають зірки українцям – дивіться у відео.

Одяг ведучої від салону La Fête.
Instagram: https://instagram.com/lafete.com.ua?igshid=elchqkqqwh52
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СИЯЙ ЗАТМЕВАЙ ОЧАРОВЫВАЙ

Нагадаємо, раніше ми розповідали про  найкращі подарунки на Новий рік.

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Теги: Віктор Павлик, зірки, Маша Єфросиніна, Мирослава Мандзюк, Плітки, Юрій Горбунов
27.12.2019 19:14
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