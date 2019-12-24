Зіркові забобони: як артисти налаштовуються на виступ

У артистів є свої забобони перед концертами. Хтось молиться, хтось хреститься, а хтось забороняє собі сміятися.

Задля того, аби на концерті все пройшло, як по маслу, кожен артист виконує свій ритуал. Вірить – без нього нікуди! Леді Гага танцює, обсипаючи себе блискітками, а Ріанна збирає в коло всю команду, аби налаштувати на концерт.

До речі українські артисти теж так роблять.

Сергій Бабкін, актор, співак: Ми стаємо в коло, тримаємось за руки, говоримо, як ми хочемо, щоб пройшла вистава. Давайте ми сьогодні зробимо все легко, чітко і із задоволенням чи получимо великий оргазм.

Амадор Лопес, соліст гурту Rumberos: Ми всі великою нашою командою робимо коло, обіймаємось, робимо 3 секунди тиші, я даю настанову, потім дає Олег настанову, ми всі разом кричимо – раз, два, три. І виходимо на сцену, щоб порвати всіх на карнавальні шматки.

Кричалки, забобони, колективні рухи – то все дитячі пустощі, вважають співачки Альона Альона, Камалія, Ольга Горбачова та Оля Цибульська. На їхню думку, найкращий захист – божий.

Оля Цибульська, співачка: Я накладаю на себе хрест, тому ще це мій символ, і просто кажу – вперед, роби те що ти любиш і отримуй задоволення.

Камалія, співачка: Я вимовляю молитви. Отче Наш і ще є деякі молитви, яким мене навчила моя прабабуся. Спеціальні сімейні молитви, які знає тільки наша сім’я.

ALYONA ALYONA, співачка: Молитва – з Богом. Спасибі тобі за те, що даєш мені можливість робити свою діяльність і нести в цей світ нести свої ідеї, свої бажання. Дякую, що даєш мені сили витримувати все те, що відбувається в моєму житті.

Ольга Горбачова, артист-ментор: Я читаю молитви, Псалтир читаю. З якими амулетами може порівнятись божий захист?

Та у деяких зірок замість правил «Що робити», є обов’язкові правила чого не варто робити перед концертами, інакше все піде шкереберть.

Олег Скрипка, фронтмен гурту ВВ: Для мене головне не пити алкоголь перед концертом. Це дуже важливо. Так, якщо бухнути перед сценою, тоді вилітає текст, і концерт не такий якісний.

Юлія Саніна, солістка гурту The Hardkiss: Перевірено часом, що нам не можна багато сміятися. Коли смієшся просто ні з чого, потім на сцені відбуваються якісь парадокси. Щось вимикається, щось не вмикається, світло вимикається, якась містика, тому ми серйозні перед виходом.

А от Настя Каменських переконана – буде виступ вдалим, чи ні, залежить виключно від власного настрою. І ритуали тут ні до чого.

Настя Каменських, співачка: Я не забобонна. Просто збираюсь сама з собою в тиші для того, щоб акумулювати всю свою енергію і потім її віддати на сцені.

Обов’язковий ритуал артиста перед виходом на сцену – це обов’язкова репетиція. А все інше – вибір кожного.

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