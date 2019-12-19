Алкоголь на швидкості: як каратимуть водіїв напідпитку?

За водіння в нетверезому стані загрожує кримінальна відповідальність. Відповідні зміни до Кримінального кодексу України набудуть чинності з 1 січня 2020 року.

Керування в нетверезому вигляді буде вважатися кримінальним порушенням. Навіть, якщо водія спіймають вперше.

«З’являється нова стаття в Кримінальному кодексі України, а саме 286/1, яке передбачає кримінальну відповідальність водіям за водіння транспортного засобу в стані алкогольного сп’яніння. Я вважаю, що це були вимушені кроки на заклики суспільства щодо притягнення водіїв в стані алкогольного або іншого сп’яніння, що знижує швидкість реакції. Частина перша передбачає штраф від 1 до 2 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та позбавлення прав на строк від одного до трьох років, за повторне кримінальне правопорушення вже передбачено штраф від 2 до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян і позбавлення прав керування вже від двох до трьох років», – говорить адвокат Андрій Білецький.

Судимість водія напідпитку буде відображатися по всім реєстрам. Тобто, навіть якщо особа скоїть інше кримінальне правопорушення, то в довідці про наявність судимості буде запис і про попередні діяння, зокрема їзду в нетверезому стані.

На сьогодні поки ще діє стаття 130 про адмінправопорушення, яка передбачає тільки адміністративний штраф і позбавлення водійських посвідчень. Але з 1 січня всезміниться.

«Кримінальна відповідальність за саме водіння у нетверезому вигляді, а якщо буде спричинено внаслідок ДТП розлад здоров’я особам, то це буде відповідальність за статтею 286 ККУ. Тобто сам факт водіння у нетверезому стані – це кримінальна відповідальність, а якщо будуть якісь наслідки, то буде інша правова кваліфікація, і особа може бути притягнута за іншою статтею ККУ до кримінальної відповідальності», – пояснив адвокат.

Не сідайте за кермо на підпитку, бо ризики смерті зростають майже в 17 разів, свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров’я. Алкоголь погіршує зір, знижує концентрацію, сповільнює реакцію та координацію. Нетверезі водії нерідко підвищують швидкість та ігнорують дорожні знаки, наражаючи на небезпеку пішоходів та інших учасників дорожнього руху. Якщо ж ви пасажир – не сідайте в машину до п’яного водія. Це може коштувати вам надто дорого!

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