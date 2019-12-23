Новорічний манікюр 2020: ідеї святкового дизайну – ФОТО

Новорічний манікюр – найактуальніші кольори та дизайни для зимових свят.

У новорічну ніч твої нігтики мають виглядати ідеально, згодна? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні тренди новорічного манікюру 2020, які зроблять тебе королевою вечірки!

Новорічний манікюр 2020 – фото

Мишки на нігтях

Символом прийдешнього 2020 року буде Криса.

Тому мишки на нігтях стали одним із найактуальніших трендів святкового манікюру.

Такий дизайн виглядає весело і забавно, а ще – він допоможе задобрити символ року і обов’язково принесе тобі удачу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр🖤Люберцы🖤ЖКСамолет (@knyazeva.nail.s) 20 Дек 2019 в 12:26 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Хрящева (@nanogotki) 17 Ноя 2019 в 9:31 PST

Новорічні принти

Завжди актуальними на Новий рік є зображення новорічних атрибутів і персонажів.

Ялинки, олені, сніжинки, гірлянди, Санта-Клауси – будь-які зображення виглядатимуть нарядно і святково.

А щоб такий манікюр не був банальним, спробуй погратися з кольорами і текстурами.

Наприклад, використай градієнт, матовий лак, техніку «в’язаний светр» або незвичайну комбінацію відтінків.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр | Новогиреево| ВАО (@tanyaa_nails) 22 Дек 2019 в 12:35 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ольга эминова (@olga_eminova) 16 Дек 2019 в 8:35 PST

Водний манікюр

Якщо на новорічну вечірку ти обираєш лаконічну сукню – чудовим доповненням стане водний манікюр.

Для його створення водну поверхню в довільному порядку крапають лаки кількох кольорів лаку, а після цього – перемішують спеціальною паличкою і переносять візерунок на ніготь.

Це дозволяє створити унікальний дизайн, якого точно не буде ні в кого – бо його просто неможливо повторити двічі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Кирово-Чепецк (@alexandraopaleva_nails) 9 Дек 2019 в 6:59 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@by_belka_nails) 17 Ноя 2019 в 4:23 PST

Колір марсала

Манікюр у кольорі марсала – ідеальний вибір для новорічної ночі. Цей глибокий винний відтінок поєднує в собі благородство і розкіш.

Навіть не сумнівайся, він зможе підкреслити красу та витонченість твого святкового вбрання!

Ти можеш покрити кольором марсала всі нігті або поєднати його з золотим, срібним, білим чи чорним лаком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Galas Nail Artist (@julia_gel_lak_) 2 Май 2019 в 6:09 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Galas Nail Artist (@julia_gel_lak_) 14 Окт 2019 в 9:20 PDT

Ефектний блиск

Ну і куди ж без блиску в Новорічну ніч? Навіть коли в моді мінімалізм і пастельні тони, на зимові свята ти можеш дозволити собі більше.

Глітер, стрази, золотий лак – що б ти не обрала, твої нігти виглядатимуть неперевершено.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наращивание ногтей Ставрополь (@nailsbambina) 23 Дек 2019 в 4:42 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Товары для маникюра/La-ki.ru (@la_ki.ru) 6 Фев 2019 в 5:50 PST

Нагадаємо, раніше ми писали про модний зимовий манікюр 2020.

Аліна Литвиненко

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