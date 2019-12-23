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ICTV / Ранок / Новорічний манікюр 2020: ідеї святкового дизайну – ФОТО / 23.12.2019 15:07
23.12.2019 15:07
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Новорічний манікюр 2020: ідеї святкового дизайну – ФОТО

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Новорічний манікюр – найактуальніші кольори та дизайни для зимових свят.

У новорічну ніч твої нігтики мають виглядати ідеально, згодна? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні тренди новорічного манікюру 2020, які зроблять тебе королевою вечірки!

Новорічний манікюр 2020 – фото

Мишки на нігтях

Символом прийдешнього 2020 року буде Криса.

Тому мишки на нігтях стали одним із найактуальніших трендів святкового манікюру.

Такий дизайн виглядає весело і забавно, а ще – він допоможе задобрити символ року і обов’язково принесе тобі удачу.

 

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Публикация от Маникюр🖤Люберцы🖤ЖКСамолет (@knyazeva.nail.s)

 

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Публикация от Наталья Хрящева (@nanogotki)

Новорічні принти

Завжди актуальними на Новий рік є зображення новорічних атрибутів і персонажів.

Ялинки, олені, сніжинки, гірлянди, Санта-Клауси – будь-які зображення виглядатимуть нарядно і святково.

А щоб такий манікюр не був банальним, спробуй погратися з кольорами і текстурами.

Наприклад, використай градієнт, матовий лак, техніку «в’язаний светр» або незвичайну комбінацію відтінків.

 

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Публикация от Маникюр | Новогиреево| ВАО (@tanyaa_nails)

 

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Публикация от ольга эминова (@olga_eminova)

Водний манікюр

Якщо на новорічну вечірку ти обираєш лаконічну сукню – чудовим доповненням стане водний манікюр.

Для його створення водну поверхню в довільному порядку крапають лаки  кількох кольорів лаку, а після цього – перемішують спеціальною паличкою і переносять візерунок на ніготь.

Це дозволяє створити унікальний дизайн, якого точно не буде ні в кого – бо його просто неможливо повторити двічі.

 

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Публикация от Маникюр Кирово-Чепецк (@alexandraopaleva_nails)

 

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Публикация от (@by_belka_nails)

Колір марсала

Манікюр у кольорі марсала – ідеальний вибір для новорічної ночі. Цей глибокий винний відтінок поєднує в собі благородство і розкіш.

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Навіть не сумнівайся, він зможе підкреслити красу та витонченість твого святкового вбрання!

Ти можеш покрити кольором марсала всі нігті або поєднати його з золотим, срібним, білим чи чорним лаком.

 

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Публикация от Julia Galas Nail Artist (@julia_gel_lak_)

 

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Публикация от Julia Galas Nail Artist (@julia_gel_lak_)

Ефектний блиск

Ну і куди ж без блиску в Новорічну ніч? Навіть коли в моді мінімалізм і пастельні тони, на зимові свята ти можеш дозволити собі більше.

Глітер, стрази, золотий лак – що б ти не обрала, твої нігти виглядатимуть неперевершено.

 

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Публикация от Наращивание ногтей Ставрополь (@nailsbambina)

 

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Публикация от Товары для маникюра/La-ki.ru (@la_ki.ru)

Нагадаємо, раніше ми писали про модний зимовий манікюр 2020.

Аліна Литвиненко

 

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Теги: Аліна Литвиненко, манікюр, Новий Рік
23.12.2019 15:07
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