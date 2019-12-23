Новорічний манікюр 2020: ідеї святкового дизайну – ФОТО

Новорічний манікюр – найактуальніші кольори та дизайни для зимових свят.
У новорічну ніч твої нігтики мають виглядати ідеально, згодна? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні тренди новорічного манікюру 2020, які зроблять тебе королевою вечірки!
Новорічний манікюр 2020 – фото
Мишки на нігтях
Символом прийдешнього 2020 року буде Криса.
Тому мишки на нігтях стали одним із найактуальніших трендів святкового манікюру.
Такий дизайн виглядає весело і забавно, а ще – він допоможе задобрити символ року і обов’язково принесе тобі удачу.
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Новорічні принти
Завжди актуальними на Новий рік є зображення новорічних атрибутів і персонажів.
Ялинки, олені, сніжинки, гірлянди, Санта-Клауси – будь-які зображення виглядатимуть нарядно і святково.
А щоб такий манікюр не був банальним, спробуй погратися з кольорами і текстурами.
Наприклад, використай градієнт, матовий лак, техніку «в’язаний светр» або незвичайну комбінацію відтінків.
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Водний манікюр
Якщо на новорічну вечірку ти обираєш лаконічну сукню – чудовим доповненням стане водний манікюр.
Для його створення водну поверхню в довільному порядку крапають лаки кількох кольорів лаку, а після цього – перемішують спеціальною паличкою і переносять візерунок на ніготь.
Це дозволяє створити унікальний дизайн, якого точно не буде ні в кого – бо його просто неможливо повторити двічі.
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Колір марсала
Манікюр у кольорі марсала – ідеальний вибір для новорічної ночі. Цей глибокий винний відтінок поєднує в собі благородство і розкіш.Також по темі: Що приготувати на Новий рік 2020 – рецепти страв на рік Криси Що подарувати дитині на Новий Рік: найкращі ідеї Де зустріти Новий рік 2020: кафе і ресторани Києва
Навіть не сумнівайся, він зможе підкреслити красу та витонченість твого святкового вбрання!
Ти можеш покрити кольором марсала всі нігті або поєднати його з золотим, срібним, білим чи чорним лаком.
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Ефектний блиск
Ну і куди ж без блиску в Новорічну ніч? Навіть коли в моді мінімалізм і пастельні тони, на зимові свята ти можеш дозволити собі більше.
Глітер, стрази, золотий лак – що б ти не обрала, твої нігти виглядатимуть неперевершено.
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Нагадаємо, раніше ми писали про модний зимовий манікюр 2020.
Аліна Литвиненко
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