Що приготувати на Новий рік 2020 – рецепти страв на рік Криси

Новорічне меню 2020 – що приготувати на Новий рік – рецепти найкращих страв.

Новорічний стіл 2020 – що любить і не любить Криса

Символ прийдешнього 2020 року – Білий металевий Щур.

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі страви для святкового столу, які допоможуть задобрити цю тварину та привернути удачу.

Тож, що приготувати на Новий рік? Читай і бери на замітку!

Щур – істота всеїдна і завжди голодна. Тож велика кількість новорічних страв їй точно сподобається.

На стіл можна ставити дуже різноманітну їжу – від закусок і салатів до гарячих рибних та м’ясних страв. І не обов’язково це мають бути делікатеси – Щур любить і просту їжу.

До речі, салати потрібно подавати в маленьких мисочках: Щур звик їсти потрошку.

На столі має бути м’ясо, причому подавати його потрібно нарізаним на невеликі порційні шматочки.

Зауваж, що на новорічний стіл не можна ставити яловичину, адже Бик вважається таємним другом Щура. Тож таким чином можна ненароком образити символ року. Краще приготуй птицю, свинину або баранину.

Незважаючи на свою всеїдність, Щур не любить міцні алкогольні напої. Тож якщо не хочеш розгнівати символ року, подавай лише шампанське, вино та слабоалкогольні коктейлі.

На святковому столі 2020 має переважати білий колір – символ року Щура. Тож прикрашати страви краще тертим сиром, курячим білком або горіхами.

Що приготувати на Новий рік 2020 – рецепти страв

Салат Новорічна ялинка

Інгредієнти

Шинка – 300 гр.

Яйця – 4 шт.

Оливки без кісточки – 0,5 банки.

Консервована кукурудза – 1 банка.

Мариновані огірки – 2 шт.

Майонез.

Для прикрашення: кріп, консервована кукурудза, зерна гранату, варена морква.

Рецепт

Звари, остуди та почисть яйця.

Наріж кубиками шинку, огірки, оливки та яйця, змішай із кукурудзою (залишивши кілька зерняток для прикрашення), заправ майонезом та перемішай.

Виклади салат на пласку тарілку у вигляді ялинки, зверху прикрась кропом, зернами кукурудзи, гранатом та зірочками з вареної моркви, як на картинці.

Салат Мишки в сирі

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новогодние рецепты (@h.o.m.e_c.o.o.k.i.n.g) 15 Дек 2019 в 12:02 PST

Інгредієнти

Картопля – 5 шт.

Яйця курячі – 5 шт.

Яйця перепелині – 6 шт.

Морква – 2 шт.

Сардини – 1 банка.

Сир твердий – 200 гр.

Майонез, перець чорний горошком.

Рецепт

Відвари, почисть та натри на дрібній терці картоплю, моркву та білки яєць (поки що всі інгредієнти мають бути в окремих мисочках).

Дрібно наріж цибулю. Консерви розімни виделкою разом із олією.

Виклади всі інгредієнти такими шарами: картопля, сардини, цибуля, морква, білки яєць. Кожен шар потрібно промазувати майонезом.

Прикрась мишками з варених перепелиних яєць, як на картинці. Посип салат тертими жовтками та постав у холодильник на 2-3 години.

Запечена качка з апельсинами

Інгредієнти

Качка – 1 шт.

Апельсини – 5 шт.

Сіль – 1 ст.л.

Чорний мелений перець – 0,5 ст.л.

Кориця – 1 ч.л.

Часник – 5 зубочків.

Петрушка – 1 пучок.

Фрукти для прикрашення.

Рецепт

Промий та висуши качку.

Змішай сіль, перець, подавлений часник та натерту цедру одного апельсина, ретельно перемішай.

Натри качку спеціями, поклади в пакет та залиш маринуватися мінімум на 2 години. Після цього – нафаршируй її апельсинами та корицею, поклади у форму, додай сік одного апельсина та 100 грамів води.

Накрий фольгою та запікай 2 години при температурі 180 градусів. Періодично знімай фольгу та поливай качку соком, що виділився.

Готову качку виклади на блюдо та прикрась зеленню і фруктами за смаком.

Новорічне печиво

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KSENIYA (@yoga_floret) 21 Дек 2019 в 11:33 PST

Інгредієнти

Борошно – 1 ¾ склянки.

Какао порошок – 0,5 склянки.

Цукрова пудра – 0,5 склянки.

Кокосове (або вершкове) масло – 1/3 склянки

Кокосове (або коров’яче) молоко – 1/3 склянки

Сіль – 0,5 ч.л.

Розпушувач – 1 ч.л.

Цукерки для прикрашення.

Рецепт

Змішай усі сухі інгредієнти. Окремо взбий масло, молоко та цукрову пудру. Введи рідкі інгредієнти в сухі, замести м’яке тісто, скатай його в кульку, загорни в харчову плівку та на півгодини залиш у холодильнику.

Розкачай тісто, виріж фігурки за допомогою формочок та прикрась драже, як на картинці.

Випікай приблизно 10 хвилин при температурі 170 градусів.

Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі рецепти новорічних коктейлів.

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