Свято на нігтях: модний зимовий манікюр 2020 – ФОТО

Модний зимовий манікюр 2020 має чим здивувати. Ранок у Великому Місті відшукав для тебе ідеї для нігтів, від яких ти будеш у захваті.
Модний зимовий манікюр 2020
На вулиці справжнісінька зима, а це означає, що прийшов час записатися на манікюр. Але перед цим бажано обрати собі новий крутий дизайн і визначитися з кольором. Не знаєш який? Обирай нижче.
Слово «зима» автоматично асоціюється зі святом. Тому цього року в моді будуть блискітки на нігтях та різдвяні візерунки.
Сніжинки на нігтях
Переглянути цей допис в Instagram
Щоб манікюр виглядав ненав’язливо та дуже ніжно, рекомендуємо тобі зробити на кількох пальчиках ось такі сніжинки, як на фото, а інші пофарбувати в однотонний колір.
Цього року в моді такі кольори: палкий червоний, глибокий бордовий, ніжний персиковий, темно-коричневий, яскравий рожевий, мікс жовтого та оранжевого, сіро-голубий, темно-зелений, темно-синій, світло-сірий.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Манікюр із блискітками
Для декору на нігтях часто майстри використовують блискітки. І це чудова ідея, адже нігті виглядають по-святковому, піднімають настрій, а ще підходять під будь-яке вбрання.
До того ж, такий манікюр уже кілька сезонів у моді. Його можна робити на різну форму нігтів і довжину.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Наклейки або малюнки на нігтях
Наклейки виглядають дуже акуратно на нігтях. Тому можеш навіть не вагатись.
Для зимового манікюру ідеально підійдуть візерунки: ялинки, олені, санти, ведмедики і все, що придумає твоя фантазія.Також по темі: Секрети краси Дженніфер Еністон: як молодо виглядати в 50 Секрети краси Дженніфер Лопес: як ідеально виглядати в 50 років Секрети краси Анджеліни Джолі: як виглядати розкішною незважаючи на вік
Можеш додати на нігтики надписи і камінчики.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Тепер ти знаєш, який можна зробити зимовий манікюр. Обирай дизайн і читай інші наші матеріали.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які можна зробити зачіски на довге волосся.
Алла Гичка
|0