Рецензія на фільм Моє спекотне літо з Софі: що робить з людьми пристрасть

З 19 грудня вийде у прокат французький фільм Моє спекотне літо з Софі. Це романтична мелодрама про привабливу дівчину, яка невимушено насолоджується своїм життям та ловить мить кожної події чи зустрічі.

Ранок у Великому Місті побував на допрем’єрному показі і готовий поділитися враженнями з тобою.

Режисером та сценаристом у кінострічці виступила француженка Ребекка Злотовська, фільми якої вже брали участь у Каннському кінофестивалі, і ця робота не виняток.

Стрічка Моє спекотне літо з Софі отримала нагороду за найкращий фільм Каннського фестивалю в програмі Двотижневик режисерів.

Сюжет

Розпочинається історія з того, що до шістнадцятирічної Нейми приїжджає її кузина Софі на літні канікули. Це важливий період для дівчинки, бо вона має обрати свій майбутній шлях навчання та стажування.

Проте замість підготовки до університету, вона занурюється у цікаві події та пригоди разом зі старшою кузиною.

Після смерті матері Софі переосмислила своє життя і зрозуміла, що треба жити сьогоднішнім днем: витрачати гроші, частіше знайомитися з чоловіками та підтримувати з ними короткі стосунки.

Разом з Неймою вони познайомилися з двома багатими чоловіками, з якими вони каталися на яхті, відпочивали на барі з їх друзями. Їх моральні цінності відрізнялися, але кожна з дівчат мала свою вигоду для такого проведення часу.

Але події розгортаються по-іншому…

У кінці вчинки героїв були неочікуваними, зважаючи на їх характери.

Атмосфера фільму

Звичайно, доза естетичного насолодження тобі гарантується.

По-перше, зйомки відбувалися в Каннах, у курортному містечку Франції на побережжі Блакитного берегу. З великою кількістю яхт, вілл, пейзажів та насичених кольорів довкруги.

По-друге, гарна зйомка вуличок міста, кафе, набережної та людей додають колориту кінострічці.

У фільмі є кілька еротичних сцен, відверті образи головної героїні, пікантні розмови – тобто усе те, про що вже з назви можна здогадатися. Це було справді спекотне літо!

Не менш важливу роль займає атмосфера. Танцювальна та бадьора музика, відпочинок туристів, напої, їжа, танці та навіть одяг передають ту невимушеність літнього відпочинку, якого так не вистачає під час зими.

Акторська гра

Хоч тут немає голлівудських акторів, але зі своєю роботою артисти справилися на відмінно. Була розкрита суть героїв, життєві принципи. Тому вони максимально відтворили це у своїх діалогах, емоціях та вчинках.

Актори другого плану також відзначилися, можливо, через те, що їх не було багато, а вся концентрація зберігалася на головній четвірці.

Тож, головні ролі зіграли: Захія Дехар, Міна Фарід, Нуно Лопеш та Бенуа Мажімель.

Чому варто подивитися

За словами режисера, фільм створений, щоб замислитися про мету відносин між чоловіками та жінками, перенестися у невимушений світ, забути про ілюзії, почати працювати над собою та мати гідність.

Через просте зображення літнього відпочинку, фільм приводить нас до роздумів про союз людей та про нас самих.

Щоб не загубитися у психології стосунків, вибору, боротьби, це подається у розважальній формі з елементами романтики.

Мелодрама має нотки комедії та висміювання. Такий привід дає змогу відволіктися та посміятися над героями і ситуаціями.

Враження

З початком фільму ти не усвідомлюєш всю ідею кінострічки. Тільки перехоплює подих від красивих місць і пейзажів.

Цей підхід дає змогу поступово оцінювати героїв, їх вчинки та мотиви. Тут не зображають злодіїв чи улюбленців, а на основі розвитку подій треба самим робити висновки.

Тому режисер фільму постійно натякає на роздуми, що люди діляться на покупців та поціновувачів. А взаємовідносини між чоловіками та жінками залежать від моральних цінностей, які притаманні не кожному.

Фільм можна описати кількома словами: невимушеність, естетика, мораль.

На цю мелодраму варто сходити зі своїми половинками чи з подругами, і ти точно перенесешся у спекотне літо.

Нагадаємо, раніше ми публікували рецензію на фільм Абатство Даунтон.

Анастасія Закомолдіна

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