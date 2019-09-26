Психологічна драма Щиголь: чого чекати від прем’єри – рецензія

26 вересня в кінотеатрах почнуть показувати фільм Щиголь. Це екранізація бестселера Донни Тартт, де у головній ролі відзнявся Енсел Елгорт. Глядачі знають його за фільмами: На драйві, Провина зірок та Дивергент.

До речі, письменниця отримала Пулітцерівську премію, і за версією Time увійшла до списку 100 найвпливовіших людей світу.

Чи вартий твоєї уваги фільм, читай нижче в матеріалі. Ранок у Великому Місті бачив усе на власні очі і готовий поділитися враженнями з тобою.

Сюжет

Фото: planetakino

Історія про те, як маленький хлопчик на ім’я Тео, який жив разом із мамою в Нью-Йорку, втратив найближчу людину під час теракту в музеї. Він теж був там, але дивом лишився живим.

Там само він зустрів чоловіка, який помирав. Той попросив дитину забрати з собою картину Щиголь, яка вціліла після вибуху. Вона особлива. Відтоді усе в житті Тео змінилося.

Про фільм Щиголь

Режисерське крісло зайняв ірландець Джон Краулі.

У його роботі варто відмітити красиво відзняті кадри, вдало підібрані музичні композиції, вражаючу гру акторів – усе це заслуговує особливої уваги.

Якщо ти любиш психологічну драму, тоді тобі точно слід піти на цей фільм.

Головним об’єктом стала остання картина голландського художника Карела Фабріціуса – Щиголь.

Це птах, яка навіки закритий у клітці, але якому вдавалося виживати на полотні, навіть після вибухів.

Полотно пов’язувало 13-річного Теодора з його минулим. Це те, що неодноразово подумки повертало його у день вибуху.

Перед терактом мама повела хлопчика до неї, додавши, що це її улюблена картина. Момент, коли вона відійшла до іншої зали, став останнім.

І він би хотів це повернути назад, та все, що він мав – картину, спогади і подію, через яку вони з мамою пішли в цей музей. Усе могло б бути інакше, аби вони зробили інший вибір.

Власні враження

Фото: IMDb

У кожного в житті трапляються різні ситуації. Деякі з них змушують нас замислитись над життям, існуванням, а деякі повністю змінюють усе на «до» та «після».

У стрічці головного героя Тео зобразили хоч і малим, але тямущим.

Він, як і кожна дитина, не надто замислювався, ким стане в майбутньому, хотів бути просто дитиною і відчувати материнську любов.

Але після теракту доля його ще не один раз кидала носом у землю та змушувала надто швидко ставати дорослим і терпіти все, що відбувається навколо.

Коли він виріс, то зовні здавався охайним, напрочуд мудрим інтелігентом. Та це лише враження ззовні, адже в душі його турбував неспокій.

Головного героя не раз зображували в позі ембріона. Це демонстрація того, що людина прагне повернутися в зону комфорту після пережитих подій.

Такі люди прагнуть порядку, і водночас переповнені думками та проблемами.

А Тео надто занурювався в проблеми та іноді переходив межі дозволеного. Добре, що поруч були ті, хто казав, що після поганого мусить прийти хороше.

Ситуація в його житті склалася так, що після смерті матері він практично лишився сам, хоч при цьому батько був живим.

На деякий час дитина потрапила в хорошу родину. Там другою матір’ю Тео стала Ніколь Кідман.

Фото: IMDb

Вона повністю справилась зі своєю роллю. Були сльози, переживання, і ти разом із іншими відчуваєш усе, що відбувалося на екрані.

Фільм відзняли немаленький – дві з половиною години. Але при цьому не було нудно. Кожна подія – наче мотузка, яку тягнеш, а вона збільшується, і хочеться дізнатись, а що ж буде в кінці.

Власна оцінка: 9/10.

Раджу сходити на фільм і відчути все те, що творці хотіли донести.

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Мистецтво – не проста річ. Класичне мистецтво – завжди буде прикладом для інших та матиме свою особливу історію.

Щиголь – теж не звичайна картина. Птах, який там зображений, назавжди лишиться закритим у клітці. А люди завжди матимуть вибір.



Відео: planetakino

Нагадаємо, раніше ми розповідали про враження від фільму До зірок, де в головній ролі відзнявся Бред Пітт.

Алла Гичка

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