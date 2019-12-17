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ICTV / Ранок / Як українська діаспора в Марокко підтримує наших воїнів / 17.12.2019 19:30
17.12.2019 19:30
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Як українська діаспора в Марокко підтримує наших воїнів

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Українська громада в Марокко налічує приблизно 600 українців. Всі ці 600 українців щиро переживають за долю батьківщини і допомагають їй. Як саме – дивіться у нашому сюжеті

Марокко – справжня арабська казка, принаймні так пишуть в інтернеті. Чи є в цих словах правда – ми дізнаємося в нашої землячки, яка останні чотири роки живе в Марокко.

Українка Єлізавета Домбровська в Марокканську столицю приїхала вчитися, планувала після навчання повернутися в Україну, але, як кажуть, не судилося.

Наприкінці навчання вона познайомилася зі своїм чоловіком з Білорусі і тому залишилася в Марокко.

У рубриці Емігранти Єлизавета познайомить нас з українським життям в Марокко.

Дівчина розкаже і покаже українське посольство, де на свята, вибори та культурні заходи збираються наші земляки.

Розкаже про патріотичних українців, які готові долати сотні кілометрів, аби виконати громадянський обов’язок.

І про марокканських чоловіків, які залюбки їдять український борщ.

Також по темі: Чому в корейському метро майже неможливо впасти на колію? Як українцю зняти житло в Японії – поради емігрантки 7 причин поїхати відпочивати до Таїланду

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як живуть емігранти у Південній Кореї.

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Теги: емігранти, марокко, подорожі
17.12.2019 19:30
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