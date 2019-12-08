Від болю в горлі і не тільки: ТОП корисних властивостей імбиру

Імбир має безліч корисних властивой, і тобі точно треба знати про них.
Імбир належить до продуктів, які рекомендують вживати дієтологи та спортивні тренери. Ранок у Великому Місті підготував для тебе з цього приводу матеріал. Читай нижче.
Корисні властивості імбиру:
– покращує травлення та обмін речовин загалом;
– сприяє зниженню маси тіла;
– містить вітаміни: С, В1, В2, а ще кальцій, магній, цинк, натрій, залізо, ніацин, фосфор і калій;
– допомагає впоратися з болем у м’язах після виснажливого тренування;Також по темі: Аптека в мініатюрі: корисні властивості граната Корисні спеції: чому важливо додавати у страви куркуму Чому потрібно їсти фейхоа та робити з нього маски для обличчя – корисні властивості фрукта
– хороший помічний при болях у горлі. Варто взяти невеликий шматочок кореня і розсмоктати: ти відчуєш, як із нього виходить ефірне масло. Наступного дня біль повинна вщухнути.
– підвищує імунітет. Імбир захищає органзім від шкідливих бактерій;
– покращує кровообіг.
Варто знати!
На день можна споживати не більше ніж 3 чайних ложок подрібленого імбиру, адже він може мати побічну реакцію – викликати алергію. А ще, його не рекомендовано їсти при високій температурі та проблемах зі шлунком.
Тепер ти знаєш, чим корисний імбир. Додавай його у чай і турбуйся про своє здоров’я.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості мандаринів.
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