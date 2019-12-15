Чому заряджати телефон в громадських місцях небезпечно?

Через мобільні телефони хакери крадуть наші персональні дані та гроші.

Обережно! На наші гроші полюють крадії. Вони роблять це через наші телефони. У наш час звичайного паролю чи відбитка пальців на мобільному не достатньо, щоб захистити свої персональні дані. Адже злочинці знаходять нові методи, щоб обійти будь-який захист. І роблять це з простою метою.

Які методи використовують зловмисники, щоб вкрасти персональні дані?

Існує їх чимало: від традиційних до досить екзотичних.

Метод 1. Дані крадуть, поки ви заряджаєте свій телефон у публічному місці.

«Ставити телефон на зарядку в громадських місцях – не є хорошою ідеєю. Тому що в зарядках є прилади, які дозволяють считувати все, що є у вас на телефонах, і використовувати цю інформацію», – попереджає ексспівробітник СБУ Дмитро Попов.

Тому експерти радять у публічних місцях користуватися не зарядкою, а пауербанком. Так безпечніше, і ви зможете підживити свій телефон без жодних ризиків.

Метод 2. Крадіжка за допомогою USB– кабеля.

Слідкуйте за тим, до яких пристроїв ви під’єднуєтесь. Адже персональні комп’ютери та ноутбуки можуть бути оснащені шкідливим програмним забезпеченням, яке уражає ваш телефон і дає зловмисникам повний контроль над девайсом.

Експерти заспокоюють, такий метод є досить дорогим для злочинців. Тому зазвичай вони використовують більш дешеві та ефективні способи крадіжки даних.

Метод 3. Підключення до Wi-Fi у публічних місцях.

Це один із найпоширеніших способів крадіжки наших персональних даних. Тому на вокзалах, в парках, в магазинах та в кафе краще користуйтесь своїм мобільним інтернетом, а не безплатним, але небезпечним вайфаем.

У крайньому випадку, якщо підключення до вайфаю необхідне, встановіть на телефоні спеціальну програму, яка закодує весь трафік і не дасть злочинцям доступу до ваших персональних даних.

«Ми, фахівці з кібербезпеки, завжди рекомендуємо: якщо ви знаходитесь в публічному місці, вимикайте Wi-Fi і Bluetooth», – говорить експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

Але небезпечною може бути навіть домашня вайфай-мережа. Якщо вона відкрита або пароль занадто слабкий, то є ризик, що ваші недобросовісні сусіди-хакери цим скористаються, під’єднаються до вас та вкрадуть ваші дані. Найлегший спосіб вберегтись – поставити довгий та складний пароль.

Метод 4. Інфіковані повідомлення.

Це наймасовіший та найдешевший спосіб. Тому й найпопулярніший серед злочинців. Вам надсилають повідомлення про знижку чи виграш чогось і прикріплюють посилання, за яким потрібно перейти. В жодному разі не ведіться, адже це пастка!

«Це посилання містить шкідливий код, ви на нього переходите, і далі вже запускається шкідлива процедура – перехоплення ваших даних або інфікування смартфонів. Це дешево і дуже ефективно», – говорить експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

Методи злочинців стають все прогресивнішими. Тому будьте дуже уважними. Встановлюйте надійні паролі, не заряджайте телефон в публічних місцях, не ведіться на відкритий вай-фай та в жодному разі не переходьте за підозрілими посиланнями. Інакше ви ризикуєте стати жертвою кіберзлочинців.

Крадіжка ваших даних може бути безсимптомною, але в деяких випадках гаджет починає жити своїм життям: починає самостійно вмикатися та швидко розряджатися.

Якщо ви вже запідозрили неладне, не зволікайте – зверніться до кіберполіції. Якщо завдані Вам збитки не катастрофічні, просто оновіть свій гаджет та встановіть надійний антивірус. Бережіть свої персональні дані.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як хакери крадуть наші гроші через інтернет.

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