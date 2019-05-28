Покупки через інтернет: як розпізнати продавця-шахрая

На сайтах оголошень все більше від псевдопродавців. Вони виставляють на продаж товари, яких насправді не мають. Як вичислити шахраїв? Читайте далі.

Українка Юлія вже мала справу з шахраями і розповіла, чим закінчилася покупка в інтернеті.

Дівчина розповіла, що хотіла купити матеріали для ремонту в притулку для тварин, а в результаті 13 тисяч дісталися злочинцям.

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Юля каже, відтоді на їхні телефонні дзвінки ніхто не відповідає! Усі негативні відгуки відразу видаляють. А псевдофірма й досі приймає замовлення.

Як зрозуміти, що ти натрапив на продавця-шахрая?

Продавці-шахраї вміють ідеально маскуватися. Під час замовлення вони проговорять з тобою план надання товару.

Покажуть, що мають хороші відгуки, нададуть документи на реальну фірму і попросять грошей наперед.

Якщо продавець просить передплату, то краще переконайся, що він не самозванець. Піди в банк із наданими копіями документів. Скажи, що хочеш перерахувати кошти і проси перевірити персону, якій надсилаєш кошти.

Обов’язково питай у продавця, хто буде доставляти товар та в які терміни. Якщо продавець поспішає, просить перевести частину грошей зараз, а завтра він начебто передасть кимось товар, то знай, що тебе хочуть надурити.

Якщо тобі пропонують товар за низькою ціною, то знай, що якісний товар не буде коштувати менше ринкової вартості.

Що потрібно зробити перед тим, як купити товар через інтернет?

Зроби скрін усіх сторінок, де спілкуєшся з продавцем.

Краще спілкуватися з продавцем через месенджери, прив’язані до мобільного номера.

Якщо тебе кинули, обов’язково подай скаргу на шахраїв до адміністрації інтернет-платформи, на якій було розміщене оголошення.

Пиши заяву на махінатора до поліції.

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