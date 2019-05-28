Покупки через інтернет: як розпізнати продавця-шахрая

На сайтах оголошень все більше від псевдопродавців. Вони виставляють на продаж товари, яких насправді не мають. Як вичислити шахраїв? Читайте далі.
Українка Юлія вже мала справу з шахраями і розповіла, чим закінчилася покупка в інтернеті.
Дівчина розповіла, що хотіла купити матеріали для ремонту в притулку для тварин, а в результаті 13 тисяч дісталися злочинцям.
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Юля каже, відтоді на їхні телефонні дзвінки ніхто не відповідає! Усі негативні відгуки відразу видаляють. А псевдофірма й досі приймає замовлення.
Як зрозуміти, що ти натрапив на продавця-шахрая?
Продавці-шахраї вміють ідеально маскуватися. Під час замовлення вони проговорять з тобою план надання товару.
Покажуть, що мають хороші відгуки, нададуть документи на реальну фірму і попросять грошей наперед.
- Якщо продавець просить передплату, то краще переконайся, що він не самозванець. Піди в банк із наданими копіями документів. Скажи, що хочеш перерахувати кошти і проси перевірити персону, якій надсилаєш кошти.
- Обов’язково питай у продавця, хто буде доставляти товар та в які терміни. Якщо продавець поспішає, просить перевести частину грошей зараз, а завтра він начебто передасть кимось товар, то знай, що тебе хочуть надурити.
- Якщо тобі пропонують товар за низькою ціною, то знай, що якісний товар не буде коштувати менше ринкової вартості.
Що потрібно зробити перед тим, як купити товар через інтернет?
- Зроби скрін усіх сторінок, де спілкуєшся з продавцем.
- Краще спілкуватися з продавцем через месенджери, прив’язані до мобільного номера.
- Якщо тебе кинули, обов’язково подай скаргу на шахраїв до адміністрації інтернет-платформи, на якій було розміщене оголошення.
- Пиши заяву на махінатора до поліції.
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