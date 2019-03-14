Шахраї віджимають квартири українців: як захиститися?

Ще сьогодні ви сидите вдома біля телевізора та п’єте чай з булочками, а вже завтра у вас цього дому може й не бути. Вашу квартиру відіжмуть та привласнять. Таких випадків в країні стає все більше. Ми з’ясували, які злочинні схеми найпопулярніші. Ми розберемо їх по кісточках. Ви не повірите, хто саме в них задіяний! Та порадимо, як вберегтись від шахраїв.

Схема перша. Злочинний ланцюг

В майнових аферах, як в кіно, один шахрай в полі не воїн. І до цього ланцюгу увійдуть всі, в кого б ви, в першу чергу просили про допомогу.

Уявіть собі, що вашу квартиру відбирають, наприклад, на підставі підроблених документів. Неіснуючого психічного діагнозу. Чи договору дарування! А в паперах навіть підпис ваш! Прокрутити таке досвідченим аферистам дуже легко. Потрібно тільки «купити» надійну команду. Поки ви не встигли оговтатись, цю квартиру продають ще двічі. І довести, що колись вона була вашою – нереально!

Дійові особи афери:

Чорний ріелтор – організатор і натхненник угоди.

Представник поліції – щоб слідство, навіть якщо почнеться, було загальмоване.

Нотаріус, який має доступ до системи і може одним кліком все зробити.

Органи експертизи – у разі, якщо хтось намагатиметься робити експертизу свого підпису, і того, що доклав нотаріус».

Лише за одну «чорну угоду» по трикімнатній квартирі учасники злочинного ланцюгу отримують по 5-7 тисяч доларів. Насправді ж, таких угод прокручують тисячі!

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Схема друга. Новий господар

Ця схема не потребує такої ретельної підготовки. Шахраї обходяться тут кількома спільниками. Ними можуть бути нотаріуси-аферисти або фіктивні фірми-державні реєстратори майна. Це фахівці, які мають доступ до держреєстру. І змінити ім’я власника квартири для них справа двох хвилин.

Довести причетність реєстраторів та чорних нотаріусів до шахрайської схеми доволі складно. Тому такі справи можуть тягтися роками.

Як захистити свою квартиру від шахраїв?

Якщо в вас намагаються незаконно відібрати квартиру, обов’язково зверніться до поліції. Ваша мета – негайно «арештувати» квартиру. Так, так свою ж квартиру. В такому стані з нею не зможуть провернути жодної операції.

Встановіть смс-інформування про операції з предметами вашої нерухомості сторонніми. Це дозволить вам оперативно дізнатися про шахрайство.

Здіймайте галас та залучайте до вирішення проблеми якомога більше людей. В першу чергу професійних адвокатів та ЗМІ. Так вам буде легше відвоювати власні квадратні метри.

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