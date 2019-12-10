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ICTV / Ранок / Які частини тіла страхують українські зірки / 10.12.2019 16:06
10.12.2019 16:06
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Які частини тіла страхують українські зірки

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Які частини тіла страхують українські селебрітіс – ексклюзив Ранку у Великому Місті.

Павло Зібров застрахував вуса, а Даша Астаф’єва сідниці. Хто ще із зірок переживає за себе, дорогоцінних? Дізнаємось просто зараз.

Даша Астаф’єва, співачка: У мене колись була застрахована попа А зараз мене оточують такі люди, поруч із якими мені не страшно.

Павло Зібров, співак: Оці вуса були завтраховані на півмільйона, зараз –на мільйон гривень. Я кинув палити, якщо роблю шашлики – вдягаю масочку на вуса, щоб вони не дай Бог вони не засмагли в мене, тому що це бренд.

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Почувши про страховки Зіброва та Астаф’євої зірки раді старатися придумувати, кому б ще і що такого застрахувати. Згадують усі достоїнства вітчизняного шоу-бізнесу!

Діма Коляденко, шоумен: Насті Каменських можна застрахувати попку, бо вона в неї як у Кім Кардашян. Потапу треба застрахувати Настю, щоб вона від нього не збігла.

Амадор Лопес, соліст гурту RUMBEROS: Я вважаю, що Оля Полякова повинна застрахувати ноги, тому що найдовші, найкрасивіші та найтонші ноги – у неї.

Діма Коляденко, шоумен: Камалії можна застрахувати свою корону і стрічку, адже вона она переможиця Міссіс світу.

А от сама Камалія так не вважає. Каже, головний її козир, то голос. Його б і страхувала. Власне, як  і більшість українських співачок. Хто у скільки оцінює свій голос – ексклюзивно для Ранку у великому місті!

Камалія, співачка: Я б застрахувала свій голос десь на 500 мільйонів доларів.

Юлія Саніна, солістка гурту The Hardkiss: Голос – мільйонів на п’ять.

Більше дивіться у відео

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що застрахували голлівудські зірки.

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Теги: Даша Астаф’єва, Дима Коляденко, зірки, Камалія, Павло Зібров, Юлія Саніна
10.12.2019 16:06
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