Яскраві та епатажні! Топові образі зірок червоної доріжки М1 Music Awards 2019

30 листопада на сцені київського Палацу спорту відбулась церемонія нагородження M1 Music Awards 2019. П’ять.
Червоною доріжкою пройшлися MONATIK, Время и Стекло, Олег Винник, Настя Каменских, MOZGI, Сергій Бабкин, NIKITA LOMAKIN, Michelle Andrade, Alyona Alyona, Антитіла, Melovin, Dan Balan, Тіна Кароль та багато інших.Також по темі: Модні тренди зими 2020: як вдягнутися тепло і стильно Даша Астаф'єва оголила груди на фоні льодовиків Спокуслива Ріанна позує у відкритому купальнику
Ведучими церемонії були Нікіта Добринін, Оля Цибульська, Галя Завійська, Денис Жупник, Маша Виноградова, Андрій Чорновол, Міла Єрємєєва та Вікторія Батуі.
Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі образи з червоної доріжки.
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Анна Реізатдінова
MamaRika
Mozgi
Ольга Горбачова
Monatik
Даша Астаф'єва
Сергій Бабкін
NK
Время и Стекло
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим вражала українців ювілейна музична премія М1 Music Awards V.
Фото: Алла Гичка, Дмитро Широкопояс.
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