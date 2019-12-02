30 листопада на сцені київського Палацу спорту відбулась церемонія нагородження M1 Music Awards 2019. П’ять.

Червоною доріжкою пройшлися MONATIK, Время и Стекло, Олег Винник, Настя Каменских, MOZGI, Сергій Бабкин, NIKITA LOMAKIN, Michelle Andrade, Alyona Alyona, Антитіла, Melovin, Dan Balan, Тіна Кароль та багато інших.

Ведучими церемонії були Нікіта Добринін, Оля Цибульська, Галя Завійська, Денис Жупник, Маша Виноградова, Андрій Чорновол, Міла Єрємєєва та Вікторія Батуі.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі образи з червоної доріжки.





Анна Реізатдінова

MamaRika



Mozgi

Ольга Горбачова

Monatik

Даша Астаф'єва

Сергій Бабкін

NK Время и Стекло Яскраві та епатажні! Топові образі зірок червоної доріжки М1 Music Awards 2019 / 11 фотографій

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим вражала українців ювілейна музична премія М1 Music Awards V.

Фото: Алла Гичка, Дмитро Широкопояс.

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