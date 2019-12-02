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ICTV / Ранок / Яскраві та епатажні! Топові образі зірок червоної доріжки М1 Music Awards 2019 / 02.12.2019 15:50
02.12.2019 15:50
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Яскраві та епатажні! Топові образі зірок червоної доріжки М1 Music Awards 2019

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30 листопада на сцені київського Палацу спорту відбулась церемонія нагородження M1 Music Awards 2019. П’ять.

Червоною доріжкою пройшлися MONATIK, Время и Стекло, Олег Винник, Настя Каменских, MOZGI, Сергій Бабкин, NIKITA LOMAKIN, Michelle Andrade, Alyona Alyona, Антитіла, Melovin, Dan Balan, Тіна Кароль та багато інших.

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Ведучими церемонії були Нікіта Добринін, Оля Цибульська, Галя Завійська, Денис Жупник, Маша Виноградова, Андрій Чорновол, Міла Єрємєєва та Вікторія Батуі.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі образи з червоної доріжки.

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Яскраві та епатажні! Топові образі зірок червоної доріжки М1 Music Awards 2019 / 11 фотографій

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим вражала українців ювілейна музична премія М1 Music Awards V.

Фото: Алла Гичка, Дмитро Широкопояс.

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Теги: M1 Music Awards, зірки
02.12.2019 15:50
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