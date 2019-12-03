Причуди організаторів корпоративів – про що просять зірок

Гуморист Олександр Пікалов, ведучий Нікіта Добринін і гості презентації книги Анни Богинської розповіли, які забаганки отримували від організаторів корпоративів.
У зірок бувають такі заходи, про які вони ніколи не забудуть. Наприклад, гуморист Єгор Крутоголов проводив День Народження щойно народженої дитини.
Поки маля з мамою були в пологовому будинку, тато вдома відгуляв вечірку.
А от ведучий Нікіта Добринін взагалі вів весілля без нареченого.
– Наречений – футболіст. Весілля планувалося за рік до події, але в останній момент стало відомо, що в нього матч із Шахтарем у Львові, а весілля в Чернівцях. Ми вирішили почати гуляння з перегляду матчу і вже близько опівночі наречений повернувся зі Львова разом з своїми друзями,– прокоментував телеведучий.
Ще один популярний захід, на який запрошують ведучих – конкурси краси. Красуні-учасниці, артисти, вболівальники, сотні гостей – стандартна схема.
Але якось у Тимира Мірошниченка все пішло не за планом. Коли він приїхав на локацію, то в залі був лише один стіл і один глядач.
Поки ведучий не знав, що ж робити з одним гостем, співачка Наталя Могилевська не знала, що робити з півтисячною чоловічою аудиторією.
– Було більше 500 чоловіків євреїв і жодної жінки. Я думала, що ж буду робити з чоловіками, які зосереджені тільки на тому, скільки вони заробляють грошей. Вони у мене хороводом ходили, – додала співачка.
Гумориста Олександра Пікалова на корпоративі теж спантеличили гості, які пішли з концерту, і лишили їх виступати перед своїми улюбленцями.
– В якийсь момент я подивився, що на нас реагували тільки риби, тому що нікого більше не було. Усі пішли курити сигари, сказали, що на 5 хвилин. 30 хвилин ми провели в компанії риб, – додав гуморист.
Організатори заходів часто люблять дивувати артистів неочікуваними умовами роботи.Також по темі: Скільки платять зірки, щоб потрапити на обкладинку глянцю Яскраві та епатажні! Топові образи зірок червоної доріжки М1 Music Awards 2019 Настя Каменських: найкращі модні образи та цікаві факти
Якими б вони не були, які б гості не сиділи в залі, та артисти все одно повинні сяяти на сцені. Адже це, напевно, і є мірило їхнього професіоналізму.
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