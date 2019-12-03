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ICTV / Ранок / Причуди організаторів корпоративів – про що просять зірок / 03.12.2019 20:06
03.12.2019 20:06
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Причуди організаторів корпоративів – про що просять зірок

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Гуморист Олександр Пікалов, ведучий Нікіта Добринін і гості презентації книги Анни Богинської розповіли, які забаганки отримували від організаторів корпоративів.

У зірок бувають такі заходи, про які вони ніколи не забудуть. Наприклад, гуморист Єгор Крутоголов проводив День Народження щойно народженої дитини.

Поки маля з мамою були в пологовому будинку, тато вдома відгуляв вечірку.

А от ведучий Нікіта Добринін взагалі вів весілля без нареченого.

– Наречений – футболіст. Весілля планувалося за рік до події, але в останній момент стало відомо, що в нього матч із Шахтарем у Львові, а весілля в Чернівцях. Ми вирішили почати гуляння з перегляду матчу і вже близько опівночі наречений повернувся зі Львова разом з своїми друзями,– прокоментував телеведучий.

Ще один популярний захід, на який запрошують ведучих – конкурси краси. Красуні-учасниці, артисти, вболівальники, сотні гостей – стандартна схема.

Але якось у Тимира Мірошниченка все пішло не за планом. Коли він приїхав на локацію, то в залі був лише один стіл і один глядач.

Поки ведучий не знав, що ж робити з одним гостем, співачка Наталя Могилевська не знала, що робити з півтисячною чоловічою аудиторією.

– Було більше 500 чоловіків євреїв і жодної жінки.  Я думала, що ж буду робити з чоловіками, які зосереджені тільки на тому, скільки вони заробляють грошей. Вони у мене хороводом ходили, – додала співачка.

Гумориста Олександра Пікалова на корпоративі теж спантеличили гості, які пішли з концерту, і лишили їх виступати перед своїми улюбленцями.

– В якийсь момент я подивився, що на нас реагували тільки риби, тому що нікого більше не було. Усі пішли курити сигари, сказали, що на 5 хвилин. 30 хвилин ми провели в компанії риб, – додав гуморист.

Організатори заходів часто люблять дивувати артистів неочікуваними умовами роботи.

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Якими б вони не були, які б гості не сиділи в залі, та артисти все одно повинні сяяти на сцені. Адже це, напевно, і є мірило їхнього професіоналізму.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що викладає Шерон Стоун в Instagram.

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Теги: Мирослава Мандзюк, Плітки
03.12.2019 20:06
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