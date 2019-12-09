Вихідні в січні 2020: скільки будемо відпочивати на свята

Скільки будемо відпочивати в січні 2020 року? Ранок у Великому Місті підготував для тебе календар вихідних днів.
У січні 2020 року на українців чекає 10 вихідних днів, у тому числі – 3 додаткових.
1 січня – Новий рік. Таким чином, на будемо відпочивати аж 4 дні поспіль – з 29 грудня по 1 січня.
6 січня – Сочельник. Цей день доведеться відпрацьовувати в суботу, 11 січня.
7 січня – православні та греко-католики святкують Різдво.
Бажаємо радісних зимових свят! Проведи їх незабутньо та читай інші наші матеріали.Також по темі: Магнітні бурі в грудні 2019 – календар небезпечних дат Календар стрижок на грудень 2019 – коли краще стригти волосся Місячний календар на грудень 2019: сприятливі та несприятливі дні
Нагадаємо, раніше ми розповідали про вихідні в грудні 2019 року.
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