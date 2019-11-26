Український піаніст-віртуоз Євген Хмара дасть великий сольний концерт у Києві

Піаніст Євген Хмара 4 грудня представить у Києві нову концертну програму Мовою сучасного композитора.
Віртуозна гра, технологічне шоу та несподівані дуети із зірковими гостями – на глядачів чекає живий звук, маса сюрпризів та оригінальне звучання.
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Концерти Євгена Хмари – це завжди експеримент. Світлові конструкції, неймовірні екрани, піротехнічні задумки, оркестр, хор, вокал, рок-бенд і зіркові гості.
Все це в поєднанні з авторською музикою передає повноцінний світ емоцій артиста.Також по темі: Слава Камінська показала спокусливе фото в купальнику 20 романтичних історій! Як пройшов концерт Валерія Меладзе у Палаці Україна Більше, ніж музика! Український гурт Антитіла відривається на сцені Палацу Спорту
Програма Мовою сучасного композитора – це нова життєва історія Євгена Хмари. У композиціях нового альбому музикант відверто висловив свої глибинні емоції та переживання.
Слава Камінська, яка виступить спеціальни гостем на концерті у Жовтневому палаці, із захопленням розповідає про спільну композицію.
– СКУЧАЮ – одна з моїх улюблених пісень в альбомі #13. Чому? Просто бувають такі пісні, в яких кожне слово – не випадкове. У ній пережиті почуття, біль і любов! Вона не може стати черговою. А коли вона виконана під акомпанемент такого крутого сучасного музиканта як Євген Хмара – я вважаю, у слухачів просто немає шансів!
Євген Хмара – сучасний український композитор, який створює особливу інструментальну музику, легку для сприйняття і розуміння.
Вона здатна розкрити серце, душу і уяву кожного слухача.
Унікальне бачення композитора, живий звук і видовищне шоу – 4 грудня в Жовтневому палаці.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про концерт українського музичного гурту The HARDKISS.
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