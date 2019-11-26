Український піаніст-віртуоз Євген Хмара дасть великий сольний концерт у Києві

Піаніст Євген Хмара 4 грудня представить у Києві нову концертну програму Мовою сучасного композитора.

Віртуозна гра, технологічне шоу та несподівані дуети із зірковими гостями – на глядачів чекає живий звук, маса сюрпризів та оригінальне звучання.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgeny Khmara – Евгений Хмара (@evgenykhmara) 18 Авг 2019 в 10:04 PDT

Концерти Євгена Хмари – це завжди експеримент. Світлові конструкції, неймовірні екрани, піротехнічні задумки, оркестр, хор, вокал, рок-бенд і зіркові гості.

Все це в поєднанні з авторською музикою передає повноцінний світ емоцій артиста.

Програма Мовою сучасного композитора – це нова життєва історія Євгена Хмари. У композиціях нового альбому музикант відверто висловив свої глибинні емоції та переживання.

Слава Камінська, яка виступить спеціальни гостем на концерті у Жовтневому палаці, із захопленням розповідає про спільну композицію.

– СКУЧАЮ – одна з моїх улюблених пісень в альбомі #13. Чому? Просто бувають такі пісні, в яких кожне слово – не випадкове. У ній пережиті почуття, біль і любов! Вона не може стати черговою. А коли вона виконана під акомпанемент такого крутого сучасного музиканта як Євген Хмара – я вважаю, у слухачів просто немає шансів!

Євген Хмара – сучасний український композитор, який створює особливу інструментальну музику, легку для сприйняття і розуміння.

Вона здатна розкрити серце, душу і уяву кожного слухача.

Унікальне бачення композитора, живий звук і видовищне шоу – 4 грудня в Жовтневому палаці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про концерт українського музичного гурту The HARDKISS.

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