Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Український піаніст-віртуоз Євген Хмара дасть великий сольний концерт у Києві / 26.11.2019 16:06
26.11.2019 16:06
Поділитися

Український піаніст-віртуоз Євген Хмара дасть великий сольний концерт у Києві

0
Фото: прес-служба

Піаніст Євген Хмара 4 грудня представить у Києві нову концертну програму Мовою сучасного композитора.

Віртуозна гра, технологічне шоу та несподівані дуети із зірковими гостями – на глядачів чекає живий звук, маса сюрпризів та оригінальне звучання.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Evgeny Khmara – Евгений Хмара (@evgenykhmara)

Концерти Євгена Хмари – це завжди експеримент. Світлові конструкції, неймовірні екрани, піротехнічні задумки, оркестр, хор, вокал, рок-бенд і зіркові гості.

Все це в поєднанні з авторською музикою передає повноцінний світ емоцій артиста.

Також по темі: Слава Камінська показала спокусливе фото в купальнику 20 романтичних історій! Як пройшов концерт Валерія Меладзе у Палаці Україна Більше, ніж музика! Український гурт Антитіла відривається на сцені Палацу Спорту

Програма Мовою сучасного композитора – це нова життєва історія Євгена Хмари. У композиціях нового альбому музикант відверто висловив свої глибинні емоції та переживання.

Слава Камінська, яка виступить спеціальни гостем на концерті у Жовтневому палаці, із захопленням розповідає про спільну композицію.

СКУЧАЮ – одна з моїх улюблених пісень в альбомі #13. Чому? Просто бувають такі пісні, в яких кожне слово – не випадкове. У ній пережиті почуття, біль і любов! Вона не може стати черговою. А коли вона виконана під акомпанемент такого крутого сучасного музиканта як Євген Хмара – я вважаю, у слухачів просто немає шансів!

Євген Хмара – сучасний український композитор, який створює особливу інструментальну музику, легку для сприйняття і розуміння.

Вона здатна розкрити серце, душу і уяву кожного слухача.

Унікальне бачення композитора, живий звук і видовищне шоу – 4 грудня в Жовтневому палаці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про концерт українського музичного гурту The HARDKISS.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: концерт
26.11.2019 16:06
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати