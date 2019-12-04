Покупки в інтернеті: наскільки це безпечно і як захищені онлайн-транзакції

Онлайн-покупки за допомогою смартфонів в Європі вже стали таким самим звичним явищем, як і шопінг у магазинах. Так, 80% європейців купують онлайн зі смартфонів, а майже половина з них роблять це дуже часто або постійно.
У листопаді відбувся, мабуть, наймасштабніший щорічний онлайн-розпродаж на AliЕxpress, та і про Чорну п’ятницю ми чуємо все частіше.
Але все ж цікаво, наскільки онлайн покупки – тренд в Україні?
«Масштаби e-commerce дійсно розширюються з року в рік. Згідно з прогнозами, до 2021 року частка e-commerce у світовій торгівлі перевищить 17%. Україна – не виняток. Наші користувачі все більше віддають перевагу онлайн покупкам. Щорічно ми бачимо 100% приріст в e-commerce,зокрема, по картках Mastercard в Україні», – говорить директор з розвитку бізнесу Mastercard в Україні Юрій Батхін.
Способів для онлайн-розрахунків є багато: вводити карткові дані, використовувати різні засоби платежів. Але що з безпекою? Наскільки такі оплати є захищеними?
«Ми розуміємо, що безпека розрахунків – головна потреба користувача. Тому онлайн-транзакції захищаються. Зараз при онлайн-оплаті ви підтверджуєте, що це саме ви здійснюєте платіж за допомогою коду перевірки, а в подальшому для цього будуть використовувати біометричні дані – відбитків пальців, Face ID, сітківки ока і голосової ідентифікації. Це значно підвищує рівень захищеності операцій та запобігає шахрайству», – розповідає директор з розвитку бізнесу Mastercard в Україні Юрій Батхін.Також по темі: Наскільки безпечні безконтактні платежі Експерти розвінчали міфи про безконтактні платежі Кеш чи карта? Плюси та мінуси безготівкової оплати
«Ми постійно працюємо над вдосконаленням алгоритмів запобігання шахрайства при онлайн транзакції. Для цього ми аналізуємо безліч різних параметрів, щоб запобігти фрод і бути готовими виявляти нові види і способи шахрайства, які з’являються в світі. Сьогодні наша система “розумного” антіфрода дозволяє визначати до 80% потенційних спроб шахрайства, захищаючи кошти клієнтів», – говорить керівник департаменту e-commerce проектів Приватбанк Христина Кармазіна.
Сьогодні онлайн-розрахунки – це вже буденна річ для сучасного українця. А експерти переконують, що такі операції повністю захищені, а ще відповідають міжнародним стандартам.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як персоналізувати картку в цифровому гаманці
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