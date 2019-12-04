Покупки в інтернеті: наскільки це безпечно і як захищені онлайн-транзакції

Онлайн-покупки за допомогою смартфонів в Європі вже стали таким самим звичним явищем, як і шопінг у магазинах. Так, 80% європейців купують онлайн зі смартфонів, а майже половина з них роблять це дуже часто або постійно.

У листопаді відбувся, мабуть, наймасштабніший щорічний онлайн-розпродаж на AliЕxpress, та і про Чорну п’ятницю ми чуємо все частіше.

Але все ж цікаво, наскільки онлайн покупки – тренд в Україні?

«Масштаби e-commerce дійсно розширюються з року в рік. Згідно з прогнозами, до 2021 року частка e-commerce у світовій торгівлі перевищить 17%. Україна – не виняток. Наші користувачі все більше віддають перевагу онлайн покупкам. Щорічно ми бачимо 100% приріст в e-commerce,зокрема, по картках Mastercard в Україні», – говорить директор з розвитку бізнесу Mastercard в Україні Юрій Батхін.

Способів для онлайн-розрахунків є багато: вводити карткові дані, використовувати різні засоби платежів. Але що з безпекою? Наскільки такі оплати є захищеними?

«Ми розуміємо, що безпека розрахунків – головна потреба користувача. Тому онлайн-транзакції захищаються. Зараз при онлайн-оплаті ви підтверджуєте, що це саме ви здійснюєте платіж за допомогою коду перевірки, а в подальшому для цього будуть використовувати біометричні дані – відбитків пальців, Face ID, сітківки ока і голосової ідентифікації. Це значно підвищує рівень захищеності операцій та запобігає шахрайству», – розповідає директор з розвитку бізнесу Mastercard в Україні Юрій Батхін.

«Ми постійно працюємо над вдосконаленням алгоритмів запобігання шахрайства при онлайн транзакції. Для цього ми аналізуємо безліч різних параметрів, щоб запобігти фрод і бути готовими виявляти нові види і способи шахрайства, які з’являються в світі. Сьогодні наша система “розумного” антіфрода дозволяє визначати до 80% потенційних спроб шахрайства, захищаючи кошти клієнтів», – говорить керівник департаменту e-commerce проектів Приватбанк Христина Кармазіна.

Сьогодні онлайн-розрахунки – це вже буденна річ для сучасного українця. А експерти переконують, що такі операції повністю захищені, а ще відповідають міжнародним стандартам.

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