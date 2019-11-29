Красиво і функціонально: як персоналізувати картку в цифровому гаманці

Існують інноваційні сервіси, які дозволяють персоналізувати картку у цифровому гаманці. Детальніше про це розповіли експерти ПриватБанку та Mastercard.

«Ми завжди хотіли, щоб дизайн карток подобався кожному користувачеві. Саме з цього народилася ідея аватарів. Тепер вигляд карток відповідає інтересам наших користувачів, і вони можуть змінювати обкладинки карток коли завгодно і скільки завгодно.

Сьогодні вже кожна друга безконтактна транзакція з карткою здійснюється за допомогою Діджитал-гаманців. Тому персоналізовані обкладинки оцифрованих карт стають все більш актуальними. Сьогодні користувачам доступні 13 колекцій «аватарів»: музичні, патріотичні, фестивальні тощо. Серед найбільш популярних колекцій карткових «аватарів» – обкладинки з символікою KyivPride, патріотичної тематикою і зображеннями поп-зірок Олега Винника та Ірини Білик», – говорить керівник прес-центру Приватбанку Олег Серга.

І це дійсно варто спробувати! Яскраві аватари бачити значно приємніше, аніж платити стандартною фізичною карткою з гаманця.

Зважаючи на те, що кількість карток, доданих у цифрові гаманці, в Україні зростає неймовірними темпами, можна припустити, що скоро діджитал-картки повністю замінять пластик.

Часто після реєстрації картки в цифровому гаманці звичайна пластикова картка надовго забувається та просто лежить у гаманці. Потреба у ній зникає.

Як оформити віртуальну картку

Якщо ви вже є клієнтом Банку, тобто ваші дані є в системах банку, то оформити віртуальну картку дуже швидко і просто.

Відкрити гаманець Додати картку Отримати повідомлення на телефон Картка створена – можна сплачувати.

І головне! Не забудьте обрати для картки особливий дизайн!

Сьогодні ми зрозуміли, що оплати смартфоном – це не тільки зручно, швидко та безпечно. Завдяки інноваційним рішенням це також може бути яскраво та екологічно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, наскільки безпечні безконтактні платежі.

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