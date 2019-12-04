Миші та котики? Як пройшла перевірка київських супермаркетів

Споживачі часто зустрічають у продуктових магазинах непроханих гостей: миші, пацюки, таргани і навіть котики.

Звідки вони беруться там, де повинна бути чистота, порядок та суворе виконання звичайних санітарних норм?

Не кожен магазин турбується про те, як перешкодити шлях створінням до прилавків.

Кожен із нас регулярно бачить таких жителів у магазинах, якщо не своїми очима, то в соцмережах.

Харчові відходи — ласощі для гризунів та іншої живності. На запах вони збігаються до стін магазинів і потихеньку пробираються всередину.

– Якщо ви бачите, що смітники знаходяться на рампі, пишіть у контролюючі органи, каже наш експерт Максим Несміянов.

Зверніть увагу, що у супермаркетах сміттєві баки мають знаходитися на відстані від входу та приймального пункту.

А співробітникам потрібно дотримуватися елементарних санітарних норм: вчасно вивозити сміття і знайти правильне розташування для сміттєвого бака.

Як пройшла перевірка супермаркетів, дивіться в сюжеті.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як дурять у магазинах українців.

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