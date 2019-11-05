Заморожують продукти і пробивають зайві товари: як українців дурять у магазинах

Щодня купуєте продукти в супермаркеті? Будьте уважні. Адже вам запросто можуть підсунути несвіже.
Як дурять у супермаркетах. Метод №1
– Заморожування – один із методів приховування дефектів псування товару. Це актуально для м’яса, риби, різних овочевих сумішей і напівфабрикатів. Якщо ви купуєте м’ясо і воно не має запаху, це означає, що його вимочували у формаліні або в марганцівці, – розповіла професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю КНТЕУ Олена Сидоренко.
Аби не купити прострочений товар, нам завжди радять дивитися на термін виробництва. Утім, біда в тому, що дата на товарі може бути брехливою.
Якщо ви бачите, що виштампуваний термін товстим шрифтом або подвійними цифрами – це говорить про те, що вас дурять.
– Якщо фарба змивається або ви можете її зішкрябати, то, імовірно, термін був перебитий або фальсифікований. Тому що інформація для споживачів має бути нанесена тривалою фарбою, яка не змивається, – додала професор.
Як дурять у супермаркетах. Метод №2
Їжу можуть зважити з тарою. Таким чином ви платите за пластикову тарілку за ціною ковбаси, яку на ній купуємо.
– Бажано робити контрольне зважування. Тому, що під час фасування вас могли обдурити або зважити разом з упаковкою. Тобто маса вашого товару разом із упаковкою не повинна співпадати з масою нетто, яка зазначена на етикетці, – зазначила експерт.
Якщо ціна продукту не співпадає з чеком
– Якщо в магазині своєчасно не встигли поміняти ціну на ціннику, ви можете вимагати, щоб відпустили товар за тією ціною, яка зазначена в торгівельній мережі, – додала Олена Сидоренко.
На касі будьте особливо уважними
Якщо купуєте велику кількість товарів, вам запросто проб’ють кілька зайвих, яких ви не брали.
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Якщо вас кинули в супермаркеті, звертайтеся до адміністрації магазину, телефонуйте на гарячу лінію державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.
Звертайтеся до медиків та правоохоронців. Проте краще пильнуйте, що купуєте, аби потім не мати неприємностей.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як ріелтори відбирають житло.
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