Як економити воду: 5 простих порад

Ранок у Великому Місті підібрав для тебе прості поради та лайфхаки для економії такого важливого для нашого життя ресурсу.

Ще зі шкільної парти нас учили, що вода є вичерпною і її потрібно берегти. З екранів телевізорів та з уст екозахисників ми чуємо, що води стає все менше.

А платіжки нам “говорять” про те, що нам варто зекономити також і гроші.

Отож, як зберегти воду, потурбуватись про екологію та власні кошти? Читай далі.

1. Частіше та щільніше закривай кран.

Проста та елементарна порада, проте нею часто нехтуюсь.

Не варто, щоб вода текла постійно, коли ти вмиваєшся або чистиш зуби. За три хвилини в каналізацію може піти 45 літрів води!

Тому краще набери воду в склянку та прополощи з неї рота після того, як почистиш зуби.

2. Приймай душ, а не ванну.

Так ти зекономиш вдвічі більше води.

Цього правила економії дотримуються майже всі європейці. Там ванну приймають тільки з будинках з великим достатком.

3. Зменш об’єм води в бачку унітаза.

Якщо твоя сантехніка не має двох режимів зливу, то можна скористатись одним дієвим лайфхаком.

Достатньо в бачок покласти одну-дві пластикові пляшки з водою. Це зменшить використання води при зливі.

4. Фрукти мий не під проточною водою, а в окремій мисці.

Також під час миття посуду використовуй воду тільки для прополіскування.

Перед цим намиль посуд миючим засобом, але не перестарайся. Надмірна кількість піни збільшує використання води для її змивання.

5. Перевір справність своєї сантехніки.

Ти маєш знати, чи не платиш зайві кошти за воду, яку не використовуєш.

Якщо з сантехнікою все добре, то можна купити на крани аератор. Він також може допомогти зекономити воду завдяки збільшенню напору води.

Його можна придбати в будь-якому магазині сантехніки в середньому за 150 гривень.

Отож, тепер ти знаєш, як зберегти воду та потурбуватись про свій гаманець. Користуйся простими та дієвими порадами та читай інші наші матеріали.

