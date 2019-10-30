Путіна можна зварити в каструлі?

Ми часто їмо макарони, але не знаємо їх історію. Тому про них розповіла журналістка Ранку у Великому Місті Марина Самара.

Як з’явились макарони

За однією з легенд, за макарони ми маємо дякувати маленькій дівчинці: непосидючій доньці господаря неаполітанської таверни.

Одного разу вона бавилися залишками тіста, тоненько скручувала та закидала сушитися на мотузку. Побачивши це, батько одразу подумав, що нема чого такому добру пропадати.

Зварив, полив соусом, посипав перцем і подав відвідувачам. Саме так з’явилася паста. Такий метод сушіння тіста дозволяв його довго зберігати та доставляти морякам в інші країни.

Френк Сінатра через макарони влаштував скандал

А от легендарний американський актор та співак Френк Сінатра через спагетті влаштував скандал. Прямо в одному з ресторанів Лос-Анджелеса.

Він був таким прискіпливим прихильником спагетті, що їв їх тільки в кількох закладах харчування.

Шеф-кухарі знали вподобання зірки щодо проварки та кількості спецій. І ось одного разу Френку подали переварені спагетті.

Кумир мільйонів підскочив і побіг на кухню, влаштував кухарям скандал, після чого вибіг із ресторану і засандалив об стіну свою порцію невдалих спагетті. А над плямою підписав томатним соусом Пікассо.

Утім, власника ресторану це не засмутило. Наступного дня він помістив настінний шедевр Френка Сінатри в рамку, і пляма ще не один рік прикрашала заклад.

Мобільний додаток із локшиною

Нещодавно розробили мобільний додаток, встановивши який, можна відтворити будь-яку світлину у вигляді локшини.

Найбільшої популярності набрав портрет Володимира Путіна. Усі хотіли закинути його до каструлі з окропом.

Пастафаріанство

Існує ціла релігія – пастафаріанство. Люди вклоняються макаронному монстру. Насправді це пародійна релігія. Її заснував фізик Боббі Хендерсон на знак протесту проти рішень департаменту освіти штату Канзас.

Хендерсон проповідує віру в надприродного творця, схожого на макарони та тефтелі. Він закликає вивчати пастафаріянство у школах разом із іншими релігіями.

У нього вже багато прихільників, які на знак віри носять на голові дуршлаг.

Історія про макарони у Швейцарії

Якщо вам легко навішати локшину на вуха, то обережніше. Ви чули про неймовірний врожай макаронів у Швейцарії?

Там селяни збирають із плантацій варені макарони. Селекціонери винайшли ідеальний сорт. Усі макаронини однакової довжини.

Також по темі: Як за допомогою пилососа військові лазили по стінах Як пральна машина може зламати інтимне життя Радянський холодильник врятував життя Фіделю Кастро

1 квітня 1957 року таку новину видало в ефір ВВС. І люди повірили. До редакції одразу посипалися листи та дзвінки. Глядачі масово просили надіслати розсаду.

Зірки теж ляблять макарони

А тепер про зіркових любителів макаронів. Наприклад, Леонардо Ді Капріо ніяких борщів не треба варити, актор може їсти пасту цілодобово. Від цього, до речі, він дуже страждає, бо схильний до повноти.

А італійську кінодіву Моніку Беллуччі перед пастою ніщо не зупинить.

– Знайте, жодна італійка, яка себе поважає, не проміняє національну кухню на новомодну дієту, – заявила якось Моніка.

Ось така історія макаронів. Усе найцікавіше дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як з’явилась ковбаса.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.