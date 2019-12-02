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ICTV / Ранок / Гороскоп на тиждень з 2 по 1 грудня 2019: що на тебе чекає / 02.12.2019 11:12
02.12.2019 11:12
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Гороскоп на тиждень з 2 по 1 грудня 2019: що на тебе чекає

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Гороскоп на тиждень з 2 по 1 грудня 2019 року для всіх знаків Зодіаку. Ми розкажемо, що на тебе чекає цього тижня.

Гороскоп на тиждень

Гороскоп для Овнів

овен фото

Цього тижня зірки радять Овнам сміливо змінювати сферу діяльності – це піде лише на користь. Будь-які нові починання принесуть тобі як моральне задоволення, так і фінансові дивіденди. Також зараз вдалий час для того, щоб щиро поговорити з рідною людиною та розповісти про все, що накипіло на душі.

Найбільш сприятливий день: 3 грудня

Гороскоп для Тельців

телець фото

Наступні 7 днів будуть для тебе дуже активними та насиченими: зустрічі, поїздки, світські заходи та нові задачі на роботі – вільного часу майже не залишиться. Втім у витратах краще проявити помірність, адже зараз гроші витрачатимуться на дрібниці аж надто непомітно.

Найбільш сприятливий день: 2 грудня

Гороскоп для Близнюків

близнюки фото

Цього тижня Близнюки будуть просто фонтанувати енергією та ідеями, і це принесе їм відмінний результат. Астрологи кажуть, що є великі шанси отримати пропозицію, про яку вже давно мрієш. Хороші новини чекають на тебе і на особистому фронті.

Найбільш сприятливий день: 5 грудня

Гороскоп для Раків

рак фото

Настав час прислухатися до свого організму: можливо, він сигналізує про необхідність зробити паузу і трішки відпочити. Займися своїм здоров’ям, зверни увагу на харчування та запишися у спортзал.

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А головне, настав час позбутися шкідливих звичок: зараз це буде не так уже складно зробити – зірки допоможуть!

Найбільш сприятливий день: 2 грудня

Гороскоп для Левів

лев фото

Хтось із твого оточення планує використати твої знання та навички в корисливих цілях. Тож будь уважніше, не піддавайтеся на провокації та перевіряйте усю інформацію, яка до тебе надходить.

Найбільш сприятливий день: 6 грудня

Гороскоп для Дів

діва фото

Діви матимуть цього тижня шалений успіх! У будні тобі вдасться втілити в життя всі свої плани. А в суботу та неділю на тебе чекає ціла купа приємних подій і сюрпризів. Головне – дочекатися!

Найбільш сприятливий день: 5 грудня

Гороскоп для Терезів

терези фото

У понеділок та вівторок можливі конфлікти вдома або в офісі, але вже з середи ситуація зміниться на краще. До кінця тижні тобі вдасться вирішити всі проблеми. А от у вихідні зірки радять Терезам добре відпочити і відновити втрачені сили.

Найбільш сприятливий день: 8 грудня

Гороскоп для Скорпіонів

скорпіон фото

Навіть не намагайся розпланувати цей тиждень буквально по хвилинах. Адже у твій розмірений ритм життя несподівано вклиниться неочікувана подія, яка може розвернути все на 180 градусів. Можливо, доведеться шукати нові шляхи та напрямки руху.

Найбільш сприятливий день: 6 грудня

Гороскоп для Стрільців

стрілець фото

Наступні 5 днів всю енергію ти будеш віддавати робочим проектам, тому на вихідних зірки наполегливо рекомендують відкласти всі справи та добре відпочити. Прогуляйся на свіжому повітрі, сходи в музей або подивись цікаве кіно.

Найбільш сприятливий день: 5 грудня

Гороскоп для Козерогів

козеріг фото

Цей тиждень принесе Козерогам нові враження і корисні життєві уроки. Варто бути пільним, адже можна зіткнутися з обманом та підступністю з боку знайомих. Остерігайтеся крадіжок!

Найбільш сприятливий день: 6 грудня

Гороскоп для Водоліїв

водолій фото

Є ризик, що зараз ти неправильно оцінюєш ситуацію навколо, і це може  потягнути за собою не найкращі наслідки. Тож прислухайтеся до інтуїції та не йди врозріз із власними принципами.

Найбільш сприятливий день: 2 грудня

Гороскоп для Риб

риби фото

Цей тиждень не принесе тобі особливих сюрпризів. Намагайся більше довіряти людям – не варто шукати у всьому прихований сенс. Адже не всі оточуючі бажають тобі зла. Просто насолоджуйтеся початком зими та запасайся силами перед новими грандіозними звершеннями.

Найбільш сприятливий день: 8 грудня

Нагадаємо, раніше ми публыкували календар магнітних бур на грудень 2019.

 

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Теги: Аліна Литвиненко, гороскоп
02.12.2019 11:12
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