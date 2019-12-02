Гороскоп на тиждень з 2 по 1 грудня 2019: що на тебе чекає

Гороскоп на тиждень з 2 по 1 грудня 2019 року для всіх знаків Зодіаку. Ми розкажемо, що на тебе чекає цього тижня.

Гороскоп на тиждень

Гороскоп для Овнів

Цього тижня зірки радять Овнам сміливо змінювати сферу діяльності – це піде лише на користь. Будь-які нові починання принесуть тобі як моральне задоволення, так і фінансові дивіденди. Також зараз вдалий час для того, щоб щиро поговорити з рідною людиною та розповісти про все, що накипіло на душі.

Найбільш сприятливий день: 3 грудня

Гороскоп для Тельців

Наступні 7 днів будуть для тебе дуже активними та насиченими: зустрічі, поїздки, світські заходи та нові задачі на роботі – вільного часу майже не залишиться. Втім у витратах краще проявити помірність, адже зараз гроші витрачатимуться на дрібниці аж надто непомітно.

Найбільш сприятливий день: 2 грудня

Гороскоп для Близнюків

Цього тижня Близнюки будуть просто фонтанувати енергією та ідеями, і це принесе їм відмінний результат. Астрологи кажуть, що є великі шанси отримати пропозицію, про яку вже давно мрієш. Хороші новини чекають на тебе і на особистому фронті.

Найбільш сприятливий день: 5 грудня

Гороскоп для Раків

Настав час прислухатися до свого організму: можливо, він сигналізує про необхідність зробити паузу і трішки відпочити. Займися своїм здоров’ям, зверни увагу на харчування та запишися у спортзал.

А головне, настав час позбутися шкідливих звичок: зараз це буде не так уже складно зробити – зірки допоможуть!

Найбільш сприятливий день: 2 грудня

Гороскоп для Левів

Хтось із твого оточення планує використати твої знання та навички в корисливих цілях. Тож будь уважніше, не піддавайтеся на провокації та перевіряйте усю інформацію, яка до тебе надходить.

Найбільш сприятливий день: 6 грудня

Гороскоп для Дів

Діви матимуть цього тижня шалений успіх! У будні тобі вдасться втілити в життя всі свої плани. А в суботу та неділю на тебе чекає ціла купа приємних подій і сюрпризів. Головне – дочекатися!

Найбільш сприятливий день: 5 грудня

Гороскоп для Терезів

У понеділок та вівторок можливі конфлікти вдома або в офісі, але вже з середи ситуація зміниться на краще. До кінця тижні тобі вдасться вирішити всі проблеми. А от у вихідні зірки радять Терезам добре відпочити і відновити втрачені сили.

Найбільш сприятливий день: 8 грудня

Гороскоп для Скорпіонів

Навіть не намагайся розпланувати цей тиждень буквально по хвилинах. Адже у твій розмірений ритм життя несподівано вклиниться неочікувана подія, яка може розвернути все на 180 градусів. Можливо, доведеться шукати нові шляхи та напрямки руху.

Найбільш сприятливий день: 6 грудня

Гороскоп для Стрільців

Наступні 5 днів всю енергію ти будеш віддавати робочим проектам, тому на вихідних зірки наполегливо рекомендують відкласти всі справи та добре відпочити. Прогуляйся на свіжому повітрі, сходи в музей або подивись цікаве кіно.

Найбільш сприятливий день: 5 грудня

Гороскоп для Козерогів

Цей тиждень принесе Козерогам нові враження і корисні життєві уроки. Варто бути пільним, адже можна зіткнутися з обманом та підступністю з боку знайомих. Остерігайтеся крадіжок!

Найбільш сприятливий день: 6 грудня

Гороскоп для Водоліїв

Є ризик, що зараз ти неправильно оцінюєш ситуацію навколо, і це може потягнути за собою не найкращі наслідки. Тож прислухайтеся до інтуїції та не йди врозріз із власними принципами.

Найбільш сприятливий день: 2 грудня

Гороскоп для Риб

Цей тиждень не принесе тобі особливих сюрпризів. Намагайся більше довіряти людям – не варто шукати у всьому прихований сенс. Адже не всі оточуючі бажають тобі зла. Просто насолоджуйтеся початком зими та запасайся силами перед новими грандіозними звершеннями.

Найбільш сприятливий день: 8 грудня

Нагадаємо, раніше ми публыкували календар магнітних бур на грудень 2019.

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