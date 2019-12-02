Календар риболова на грудень 2019 – коли найкраще клюватиме

Місячний календар риболовлі на грудень 2019 буде корисним для тих, хто любить посидіти з вудочкою не лише на березі, але й посеред водойми, річки чи ставку. Головне – не ризикуй виходити на лід, коли він ще тонкий.
Ранок у Великому Місті підготував для тебе корисний матеріал. Читай нижче.
Особливості риболовлі в грудні
У кожну пору року по-різному ловиться риба. Щоб риболовля минула вдало, на зимовий період придбай легку та коротку вудочку з котушкою.
До того ж, тобі варто враховувати, наскільки безпечні місця для ловлі. Наприклад, на великих водоймах лід розміщується нерівномірно, тому не варто заходити надто далеко від берега.
На мілководні й так добре ловитимуться окунь, щука, плотва та густери.
Якщо хочеш наловити відро окунів у грудні, тоді краще знайти тихе місце, невеликі затоки, де розміщуються очерети, з глибиною не більше 1,5 метра.
Календар риболова на грудень 2019
Головна мета рибака – спіймати багато риби. Тож користуйся місячним календарем риболовлі на грудень 2019. Він підкаже, коли готувати снасті та наживку.
Найкращий кльов: 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31.
Хороший кльов: 4, 5, 17, 18, 27.
Середній кльов: 6, 12, 19, 20, 21.
Не клюватиме: 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26.
Тепер ти знаєш, коли ловити рибу в грудні 2019 року. Збирай друзів та вирушайте до водойми, але при цьому будьте обережні.Також по темі: Магазинні пельмені: що насправді продають українцям і чи можна це їсти ТОП-5 шкідливих продуктів, які псують твою шкіру Магнітні бурі в грудні 2019 – календар небезпечних дат
Адже в перший місяць зими лід, зазвичай, ще надто тонкий. Перевіряй його товщину, перш ніж ступити на глибину.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як доглядати за обличчям взимку.
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