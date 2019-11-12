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ICTV / Ранок / Водії ніколи не стоять у заторах: особливості громадського транспорту в Кореї / 12.11.2019 19:30
12.11.2019 19:30
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Водії ніколи не стоять у заторах: особливості громадського транспорту в Кореї

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Республіка Корея – одна з найрозвинутіших країн світу, і проблем із громадським транспортом там немає. Більше про це розповіли українські емігранти.  

Громадський транспорт у Кореї 

Найпопулярніший вид пересування в Кореї – автобуси. Відстежити свій транспорт можна через мобільний додаток або подивитись на табло, яке є на зупинці.

До того ж, якщо це автобус міжміського напрямку, на табло показують ще й кількість вільних місць.

Щоб людина не мучилася від спеки, поки чекає на свою маршрутку, на зупинках встановлені спеціальні охолоджувальні системи, а ще парасолі, які захищають від сонця.

– Не лише на зупинках парасолі встановлені. А ще й біля пішохідних переходів на перехрестях, – розповів українець Володимир.

Корейські автобуси не лише пунктуальні, вони ще й комфортабельні та турботливі. Біля кожного сидіння є отвір для того, щоб зарядити свій гаджет.

За проїзд у таких автобусах розраховуються готівкою або спеціальною карткою.

– У Кореї в автобус заходять через передні двері, а проїзд оплачують карткою або готівкою водієві вже на виході, – додав герой сюжету.

Головна перевага корейських автобусів у тому, що вони не простоюють у заторах. Адже для цього транспорту на дорозі є окрема смуга, яку інші не мають права займати.

– З 7 ранку по цих смугах ніхто не має права їхати. За це можна отримати дуже серйозні штрафи, – наголосив Володимир.

Їхати окремою смугою має право той транспорт, в якому не менше восьми посадкових місць.

Метро в Кореї

Перше, чим корейське столичне метро влазило українця – це багатолюдність.

Тут дуже багато людей, а в години пік навіть утворюється пробка. Люди чекають на вулиці поки одні зайдуть, а інші вийдуть, – додав емігрант. 

Пройти на станцію можна за допомогою картки: разової або постійної. На зупинках метрополітену так само, як і на автобусних зупинках, є табло, де пишуть, скільки чекати поїзд.

Автобуси, які безперешкодно їдуть, поки все місто стоїть у заторах, зупинки з кондиціонуванням і метро з багатометровими чергами.

Також по темі: Що взяти з собою на відпочинок в Єгипет? Держава допоможе купити авто: як у Кореї живуть українці Як отримати мексиканське громадянство? Досвід українки

Єдиний недолік корейського громадського транспорту – велика кількість пасажирів. Але якщо брати до уваги всі інші плюси, то на один мінус можна закрити очі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українці живуть у Південній Кореї.

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Теги: Анна Мещерякова, емігранти, Південна Корея
12.11.2019 19:30
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