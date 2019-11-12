20 романтичних історій! Як пройшов концерт Валерія Меладзе у Палаці Україна

9 та 10 листопада у столичному Палаці Україна відбулось два великих сольних концерти Валерія Меладзе.
Заходжу у партер Палацу Україна і починаю шукати своє місце – це трохи проблематично, тому що дуже багато людей робить те ж саме.
Коли нарешті знайшла своє місце – оглядаюся. По ліву руку від мене сидять дві гламурні жіночки за 50, а по праву, на мій подив, дівчата, яким приблизно за 20.
Я не намагаюся виокремлювати аудиторію, тому що все очевидно – на піснях Валерія Меладзе виросло не одне покоління людей, у тому числі і чоловіків, їх теж багато в залі. Усі з періодичністю у хвилин 7 аплодують і викликають співака на сцену.
На сцені замість декорацій музичні інструменти – барабанна установка, три скрипки, дві гітари, і на столику лежать різні духові інструменти.
З 20-хвилинною затримкою у залі гасне світло – на сцену ще навіть музиканти не вийшли, а публіка у захваті кричить і аплодує.
На екрані показують промо-ролик, де максимально коротко розповідається про творчий шлях і досягнення Валерія, а також на сцені з’являються музиканти.
Вони починають грати одну з найвідоміших пісень – Се ля ви, і на початку першого куплету на сцену вбігає він. Чорний костюм, біла сорочка – і сльози на очах у всіх жінок у залі, навіть я пустила сльозу.
Вітається з аудиторією і зізнається в коханні Києву, без зайвих слів він переходить до наступних пісень – Самба белого мотылька, Как ты красива сегодня, Текила-любовь.Також по темі: Акустичне шоу музичного гурту The HARDKISS відгриміло в Києві Українська Бейонсе? Як пройшов концерт Олі Полякової «Королева ночі. На біс!» «Останній романтик» Валерій Меладзе дасть 3 концерти в Україні
Потім Валерій наче сам себе сварить, що співає лише старі пісні, і переходить до нового альбому, а далі – Мой брат, Свобода или сладкий плен, Чего ты хочешь от меня.
Після виконання кожної пісні Валерій дякував своїй команді музикантів.
Далі він повертається до вже відомих пісень, я б навіть сказала – хітів. Параллельные, Я не могу без тебя, Красиво.
Звісно, аудиторія не змогла стриматись – жіночки бігли, ледь не спотикалися з охапками троянд, тому поки вони під сценою задарювали Меладзе квітами, в нас вийшов імпровізований антракт.
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Після цього Валерій запропонував заспівати Серу разом і, звісно, всі були у захваті, зал уже був розігрітий і всі активно підспівували.
З цього моменту Меладзе все частіше повертає мікрофон до залу, більше спілкується з слухачами, розказує веселі історії і пропонує перейти до концерту по заявках.
Люди кричать назви пісень, які хочуть почути від улюбленого виконавця, я не залишилась у стороні і зірвала голос, поки кричала Небеса, яку він заспівав після Актрисы і Разведи огонь.
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г. Киев, 10.11.2019. tags: #валериймеладзе #меладзе #valerymeladze #meladze
Потім ще були пісні Салют, Вера і Млечный путь, і Валерій представив свою команду та подякував їй. Вийшов на поклон навіть його брат Костянтин.
Завершився концерт двома піснями на біс: Вопреки і Спрячем слезы от посторонних.
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І, звісно, аудиторія не збиралась так просто відпускати артиста. Ті, хто втримався на імпровізованому антракті, ринулись до співака з вдячностями і прихильністю.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пройшов концерт Лари Фабіан у Києві.
Анастасія Скоблюк
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