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ICTV / Ранок / 20 романтичних історій! Як пройшов концерт Валерія Меладзе у Палаці Україна / 12.11.2019 15:37
12.11.2019 15:37
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20 романтичних історій! Як пройшов концерт Валерія Меладзе у Палаці Україна

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9 та 10 листопада у столичному Палаці Україна відбулось два великих сольних концерти Валерія Меладзе.

Заходжу у партер Палацу Україна і починаю шукати своє місце – це трохи проблематично, тому що дуже багато людей робить те ж саме.

Коли нарешті знайшла своє місце – оглядаюся. По ліву руку від мене сидять дві гламурні жіночки за 50, а по праву, на мій подив, дівчата, яким приблизно за 20.

Валерій Меладзе

Я не намагаюся виокремлювати аудиторію, тому що все очевидно – на піснях Валерія Меладзе виросло не одне покоління людей, у тому числі і чоловіків, їх теж багато в залі. Усі з періодичністю у хвилин 7 аплодують і викликають співака на сцену.

На сцені замість декорацій музичні інструменти – барабанна установка, три скрипки,  дві гітари, і на столику лежать різні духові інструменти.

З 20-хвилинною затримкою у залі гасне світло – на сцену ще навіть музиканти не вийшли, а публіка у захваті кричить і аплодує.

Валерій Меладзе

На екрані показують промо-ролик, де максимально коротко розповідається про творчий шлях і досягнення Валерія, а також на сцені з’являються музиканти.

Вони починають грати одну з найвідоміших пісень – Се ля ви, і на початку першого куплету на сцену вбігає він. Чорний костюм, біла сорочка – і сльози на очах у всіх жінок у залі, навіть я пустила сльозу.

Вітається з аудиторією і зізнається в коханні Києву, без зайвих слів він переходить до наступних пісень – Самба белого мотылька, Как ты красива сегодня, Текила-любовь.

Також по темі: Акустичне шоу музичного гурту The HARDKISS відгриміло в Києві Українська Бейонсе? Як пройшов концерт Олі Полякової «Королева ночі. На біс!» «Останній романтик» Валерій Меладзе дасть 3 концерти в Україні

Валерій Меладзе

Потім Валерій наче сам себе сварить, що співає лише старі пісні, і переходить до нового альбому, а далі – Мой брат, Свобода или сладкий плен, Чего ты хочешь от меня.

Після виконання кожної пісні Валерій дякував своїй команді музикантів.

Валерій Меладзе

Далі він повертається до вже відомих пісень, я б навіть сказала – хітів. Параллельные, Я не могу без тебя, Красиво.

Звісно, аудиторія не змогла стриматись – жіночки бігли, ледь не спотикалися з охапками троянд, тому поки вони під сценою задарювали Меладзе квітами, в нас вийшов імпровізований антракт.

 

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Очень ждём на сцене @meladzevalerian 💎 #meladzemusic

Допис, поширений Erika Herceg (@erikaherceg)

Після цього Валерій запропонував заспівати Серу разом і, звісно, всі були у захваті, зал уже був розігрітий і всі активно підспівували.

З цього моменту Меладзе все частіше повертає мікрофон до залу, більше спілкується з слухачами, розказує веселі історії і пропонує перейти до концерту по заявках.

Валерій Меладзе

Люди кричать назви пісень, які хочуть почути від улюбленого виконавця, я не залишилась у стороні і зірвала голос, поки кричала Небеса,  яку він заспівав після Актрисы і Разведи огонь.

 

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г. Киев, 10.11.2019. tags: #валериймеладзе #меладзе #valerymeladze #meladze

Допис, поширений VALERY MELADZE | FAN (@vvmmeladze)

Потім ще були пісні Салют, Вера і  Млечный путь, і Валерій представив свою команду та подякував їй. Вийшов на поклон навіть його брат Костянтин.

Завершився концерт двома піснями на біс: Вопреки і Спрячем слезы от посторонних.

 

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Братья Меладзе. . . #меладзе

Допис, поширений daria.danilchenko (@daria.danillchenko)

І, звісно, аудиторія не збиралась так просто відпускати артиста. Ті, хто втримався на імпровізованому антракті, ринулись до співака з вдячностями і прихильністю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пройшов концерт Лари Фабіан у Києві.

Анастасія Скоблюк

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Теги: Валерій Меладзе, концерт
12.11.2019 15:37
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