Офіс у кармані: з’явилося інноваційне рішення для бізнесу

Хто з нас тільки не мріяв працювати там, де ти хочеш, але щоб було комфортно, зручно та эфективно. Офіс у кармані та сучасне робоче місце, або якщо вживати термінологію – Modern workplace.

Чи можливо це? Всі відповіді просто зараз.

Що це таке Modern workplace?

Уявіть собі офіс, яким він був 15 чи 10 років тому.

Усі сидять за своїми комп’ютерами, прив’язані до кабінету, користуються обмеженою кількістю програм із скромним функціоналом, у всіх – великі стоси паперів, купа дзвінків і багато часу йде на зустрічі із колегами, партнерами та клієнтами.

І до тих зустрічей ще треба доїхати.

Які можливості існують зараз?

Офіс може стати таким, що працює онлайн. Тобто співробітники компаній можуть знаходитися поза його межами і, тим не менш, мати доступ до всіх робочих процесів.

Наприклад до корпоративної пошти, календаря, внутрішнього сайту організації, бази документів, системам управління проектами і так далі.

Крім того, може бути дуже ефективно якщо вони матимуть змогу навіть працювати з одним і тим самим документом одночасно, обговорюючи правки, наприклад, у спільному чаті або по відео.

При цьому, отримувати віддалено дзвінки, що надходять на номер компанії. Тобто сучасні бізнес-інструменти тепер можуть бути доступні віддалено.

Але при цьому вони повинні мати належний рівень безпеки – все як у справжньому фізичному офісі.

В одному інтерфейсі зручно отримати цілий комплекс сервісів для повноцінної роботи офісу. Де можна, наприклад, листуватися, брати участь онлайн у спільних конференціях, спілкуватися різними каналами, працювати усім співробітникам разом в єдиному робочому просторі.

Обираємо людину та потрібну функцію. Усе, є контакт.

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