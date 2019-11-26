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ICTV / Ранок / Могилевська: Після роботи у мене можна стати асистентом президента / 26.11.2019 13:13
26.11.2019 13:13
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Могилевська: Після роботи у мене можна стати асистентом президента

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Фото: Ксения Каргина

Асистент зірки повинен бути на зв’язку 24 на 7, вирішувати всі проблем – і цей список нескінченний.

А що отримують помічники у відповідь?

Джей Ло робила з менеджерів прибиральників, а Наомі Кемпбелл доводила помічників до істерик.

Асистентам українських зірок теж приходиться не солодко.

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Левиці українського шоу-бізнесу Наталя Могилевська і Сніжана Єгорова взагалі кажуть, що робота у них – це справжня армія для менеджерів зірок, а тим хто у них працював, потрібно не жалітися, а дякувати, що отримали такий квиток у життя.

– Люди, коли починають зі мною працювати, так швидко досягають професійних висот, що переходять у якісь інші іпостасії, каже Сніжана Єгорова.

Зірки хоч і вимагають багато від своїх асистентів, але визнають  — робота у них нелегка.

Я думаю, що це досить складна професія. Подивіться фільм Диявол носить Прада, бо хороший асистент працює саме так, але й вигорає теж саме так, – запевняє Наталія Могилевська.

Більше про це дивіться в сюжеті Мирослави Мандзюк.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зірки відриваються на своїх помічниках.

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Теги: зіркові скандали, Наталя Могилевська, Оля Цибульська, Плітки, Ранок у Великому Місті
26.11.2019 13:13
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