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ICTV / Ранок / Секрети краси Меган Маркл: як виглядати по-королевськи / 24.11.2019 16:36
24.11.2019 16:36
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Секрети краси Меган Маркл: як виглядати по-королевськи

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Фото: Instagram

Б’юті-поради від Меган Маркл – секрети краси герцогині.

Здорова та сяюча шкіра, гарний вигляд, струнка та підтягнута фігура – ідеал для кожної жінки. Особливо коли тобі вже за 30, а мрієш виглядати на 20.

Не потрібно бути герцогинею, американською акторкою чи моделлю, щоб відповідати своєму ідеалу. Достатньо лише знати декілька секретів краси і використовувати їх у повсякденному житті.

Щоб виглядати стильною, впевненою в собі та справжньою леді, Меган Маркл дотримується таких правил:

Догляд за шкірою та фігурою:

    • ранкові пробіжки;
    • здорове харчування(королівська особа надає перевагу вівсянці, овочам та салатам);
    • пити багато води.

 

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Макіяж а-ля натюрель:

  • блиск для губ або неяскраві відтінки губної помади;
  • ледь помітний тональний крем;
  • хайлайтер (надає шкірі сяючий вигляд).

 

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Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Осанка:

  • пряма, не напружена спина;
  • підборіддя паралельне полу;
  • легкість рухів.
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Одяг:

  • не поєднувати більше двох кольорів в одному образі;
  • доповнювати лук поясами та ремнями (вони підкреслюють талію);
  • носити хлопок, льон та шовк, адже це головні друзі справжньої леді. Ці якісні тканини створюють гарний вигляд та приємні до шкіри;
  • мати у своєму гардеробі боді (корегує фігуру й допомагає відчувати себе комфортно).

Догляд за волоссям та зачіска:

    • зволожувальні засоби (допомагають волоссю мати здоровий, доглянутий вигляд у будь яку пору року);
    • укладання зачіски за допомогою зубної щітки з кабанячого ворсу (герцогиня наносить лак для волосся на щітку і зачісує нею маленькі волоски);
    • розпущене, гарно укладене волосся (Меган полюбляє таку зачіску).

 

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Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Завдяки таким жіночичим хитрощам ти виглядатимеш на всі 100 відсотків. Тож, відчувай себе герцогинею, а ми тобі в цьому допоможемо.

Нагадаємо, раніше ми публікували секрети краси Дженніфер Еністон.

Марина Максакова

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Теги: Меган Маркл, секрети краси
24.11.2019 16:36
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