Секрети краси Меган Маркл: як виглядати по-королевськи

Б’юті-поради від Меган Маркл – секрети краси герцогині.
Здорова та сяюча шкіра, гарний вигляд, струнка та підтягнута фігура – ідеал для кожної жінки. Особливо коли тобі вже за 30, а мрієш виглядати на 20.
Не потрібно бути герцогинею, американською акторкою чи моделлю, щоб відповідати своєму ідеалу. Достатньо лише знати декілька секретів краси і використовувати їх у повсякденному житті.
Щоб виглядати стильною, впевненою в собі та справжньою леді, Меган Маркл дотримується таких правил:
Догляд за шкірою та фігурою:
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- ранкові пробіжки;
- здорове харчування(королівська особа надає перевагу вівсянці, овочам та салатам);
- пити багато води.
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Макіяж а-ля натюрель:
- блиск для губ або неяскраві відтінки губної помади;
- ледь помітний тональний крем;
- хайлайтер (надає шкірі сяючий вигляд).
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Осанка:
- пряма, не напружена спина;
- підборіддя паралельне полу;
- легкість рухів.
Одяг:
- не поєднувати більше двох кольорів в одному образі;
- доповнювати лук поясами та ремнями (вони підкреслюють талію);
- носити хлопок, льон та шовк, адже це головні друзі справжньої леді. Ці якісні тканини створюють гарний вигляд та приємні до шкіри;
- мати у своєму гардеробі боді (корегує фігуру й допомагає відчувати себе комфортно).
Догляд за волоссям та зачіска:
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- зволожувальні засоби (допомагають волоссю мати здоровий, доглянутий вигляд у будь яку пору року);
- укладання зачіски за допомогою зубної щітки з кабанячого ворсу (герцогиня наносить лак для волосся на щітку і зачісує нею маленькі волоски);
- розпущене, гарно укладене волосся (Меган полюбляє таку зачіску).
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Завдяки таким жіночичим хитрощам ти виглядатимеш на всі 100 відсотків. Тож, відчувай себе герцогинею, а ми тобі в цьому допоможемо.
Нагадаємо, раніше ми публікували секрети краси Дженніфер Еністон.
Марина Максакова
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