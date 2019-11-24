Секрети краси Меган Маркл: як виглядати по-королевськи

Б’юті-поради від Меган Маркл – секрети краси герцогині.

Здорова та сяюча шкіра, гарний вигляд, струнка та підтягнута фігура – ідеал для кожної жінки. Особливо коли тобі вже за 30, а мрієш виглядати на 20.

Не потрібно бути герцогинею, американською акторкою чи моделлю, щоб відповідати своєму ідеалу. Достатньо лише знати декілька секретів краси і використовувати їх у повсякденному житті.

Щоб виглядати стильною, впевненою в собі та справжньою леді, Меган Маркл дотримується таких правил:

Догляд за шкірою та фігурою:

ранкові пробіжки; здорове харчування(королівська особа надає перевагу вівсянці, овочам та салатам); пити багато води.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 25 Сен 2019 в 6:02 PDT

Макіяж а-ля натюрель:

блиск для губ або неяскраві відтінки губної помади;

ледь помітний тональний крем;

хайлайтер (надає шкірі сяючий вигляд).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 15 Окт 2019 в 2:18 PDT

Осанка:

пряма, не напружена спина;

підборіддя паралельне полу;

легкість рухів.

Одяг:

не поєднувати більше двох кольорів в одному образі;

доповнювати лук поясами та ремнями (вони підкреслюють талію);

носити хлопок, льон та шовк, адже це головні друзі справжньої леді. Ці якісні тканини створюють гарний вигляд та приємні до шкіри;

мати у своєму гардеробі боді (корегує фігуру й допомагає відчувати себе комфортно).

Догляд за волоссям та зачіска:

зволожувальні засоби (допомагають волоссю мати здоровий, доглянутий вигляд у будь яку пору року); укладання зачіски за допомогою зубної щітки з кабанячого ворсу (герцогиня наносить лак для волосся на щітку і зачісує нею маленькі волоски); розпущене, гарно укладене волосся (Меган полюбляє таку зачіску).



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 4 Авг 2019 в 12:00 PDT

Завдяки таким жіночичим хитрощам ти виглядатимеш на всі 100 відсотків. Тож, відчувай себе герцогинею, а ми тобі в цьому допоможемо.

Нагадаємо, раніше ми публікували секрети краси Дженніфер Еністон.

Марина Максакова

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