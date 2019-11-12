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ICTV / Ранок / Кричать і виштовхують із авто: як зірки відриваються на своїх помічниках / 12.11.2019 19:15
12.11.2019 19:15
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Кричать і виштовхують із авто: як зірки відриваються на своїх помічниках

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Зірки часто зриваються на своїх помічниках. Хто з українських знаменитостей згрішив, дивіться нижче. 

Якось акторка Ліндсі Лохан викинула свого асистента з авто на повній швидкості, а модель Наомі Кемпбелл кинула у свою помічницю телефон.

Українські зірки теж не без гріха. Співаки Ivan Navi,  Фагот і телеведучий Слава Соломка – так точно. Наприклад, Фагота розізлила непрошена стилістка.

– Я зірвався, але потім вибачався перед нею, – зізнався соліст гурту ТНМК Олег Михайлюта.

А Слава Соломка каже, що якось йому принесли штани, які були зовсім не за розміром. І тут розпочалось найцікавіше.

– Я стояв, як істеричка, в трусах і кричав: Що ви мені принесли?! Що це таке?! Як я буду в цьому в ефірі?! – додав телеведучий.

Українським зіркам є чого вчитися в зарубіжних. Наприклад, американський актор Кіану Рівз мало того, що вітається з усіма на знімальному майданчику, так ще й цінує їхню працю.

Свого часу він поділив гонорар за роль у Матриці між усім персоналом, який працював над костюмами та спецефектами, а це $75 млн.

Актор вважає, що зірковість фільму це і їх заслуга теж.

Як сказав кінопродюсер Іраклі Макацарія, ніяке зіркове життя не повинно впливати на наше ставлення до людей, адже це неправильно.

Також по темі: Розкішна та впевнена Анджеліна Джолі полонила усіх оголеною фотосесією для Harper’s Bazaar Суперблондинка Полякова засвітила голі груди на концерті колег Настя в обіймах Потапа позувала в басейні

Зірки теж люди. І в них теж бувають нервові зриви або примхи. Головне, усвідомлювати це та контролювати, а не робити стилем життя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто веде Instagram зірок. 

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Теги: Мирослава Мандзюк, Плітки
12.11.2019 19:15
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