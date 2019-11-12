Кричать і виштовхують із авто: як зірки відриваються на своїх помічниках

Зірки часто зриваються на своїх помічниках. Хто з українських знаменитостей згрішив, дивіться нижче.
Якось акторка Ліндсі Лохан викинула свого асистента з авто на повній швидкості, а модель Наомі Кемпбелл кинула у свою помічницю телефон.
Українські зірки теж не без гріха. Співаки Ivan Navi, Фагот і телеведучий Слава Соломка – так точно. Наприклад, Фагота розізлила непрошена стилістка.
– Я зірвався, але потім вибачався перед нею, – зізнався соліст гурту ТНМК Олег Михайлюта.
А Слава Соломка каже, що якось йому принесли штани, які були зовсім не за розміром. І тут розпочалось найцікавіше.
– Я стояв, як істеричка, в трусах і кричав: Що ви мені принесли?! Що це таке?! Як я буду в цьому в ефірі?! – додав телеведучий.
Українським зіркам є чого вчитися в зарубіжних. Наприклад, американський актор Кіану Рівз мало того, що вітається з усіма на знімальному майданчику, так ще й цінує їхню працю.
Свого часу він поділив гонорар за роль у Матриці між усім персоналом, який працював над костюмами та спецефектами, а це $75 млн.
Актор вважає, що зірковість фільму – це і їх заслуга теж.
Як сказав кінопродюсер Іраклі Макацарія, ніяке зіркове життя не повинно впливати на наше ставлення до людей, адже це неправильно.Також по темі: Розкішна та впевнена Анджеліна Джолі полонила усіх оголеною фотосесією для Harper’s Bazaar Суперблондинка Полякова засвітила голі груди на концерті колег Настя в обіймах Потапа позувала в басейні
Зірки теж люди. І в них теж бувають нервові зриви або примхи. Головне, усвідомлювати це та контролювати, а не робити стилем життя.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто веде Instagram зірок.
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