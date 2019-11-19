Вбивством і фізичною розправою. Зірки розповіли, як погрожують фанати

Фанат Джона Ленона вбив його за кілька хвилин після того, як взяв автограф, чи така ж страшна любов українських фанатів, дізнаєтесь у сюжеті Мирослави Мандзюк.Також по темі: На унітазі з келихом шампанського: Шарліз Терон вразила знімком в Instagram
Зірки розповіли в рубриці “Плітки, що” про те, як деякі фанати погрожують їм та їхнім родинам.
Так, ведуча Сніжана Єгорова зізналася, що їй багато разів погрожували вбивством, а співак Володимир Дантес сказав, що йому обіцяли фізичну розправу.
Лідера гурту Антитіла Тараса Тополю лякали вибуховим пакетом.
– Це (погрози. – Ред.) трапляється щодня. Я отримую багато позитиву і багато негативу, це частина публічного життя і я до неї звик, як усі інші відомі люди, – розповів лідер гурту Pianoboy Дмитро Шуров.
Бути публічною людиною і не мати недоброзичливців – речі несумісні. Завжди знайдеться той, хто зазіхне на твою популярність, безпеку, а може, і життя.
Такий він, зворотній бік слави.
Які ще історії розповіли зірки, дивіться у сюжеті.
Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав, чим дивують райдери українських зірок.
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