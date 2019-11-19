Вбивством і фізичною розправою. Зірки розповіли, як погрожують фанати

Фанат Джона Ленона вбив його за кілька хвилин після того, як взяв автограф, чи така ж страшна любов українських фанатів, дізнаєтесь у сюжеті Мирослави Мандзюк.

Також по темі: На унітазі з келихом шампанського: Шарліз Терон вразила знімком в Instagram

Зірки розповіли в рубриці “Плітки, що” про те, як деякі фанати погрожують їм та їхнім родинам.

Так, ведуча Сніжана Єгорова зізналася, що їй багато разів погрожували вбивством, а співак Володимир Дантес сказав, що йому обіцяли фізичну розправу.

Лідера гурту Антитіла Тараса Тополю лякали вибуховим пакетом.

– Це (погрози. – Ред.) трапляється щодня. Я отримую багато позитиву і багато негативу, це частина публічного життя і я до неї звик, як усі інші відомі люди, – розповів лідер гурту Pianoboy Дмитро Шуров.

Бути публічною людиною і не мати недоброзичливців – речі несумісні. Завжди знайдеться той, хто зазіхне на твою популярність, безпеку, а може, і життя.

Такий він, зворотній бік слави.

Які ще історії розповіли зірки, дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав, чим дивують райдери українських зірок.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.