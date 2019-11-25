Гороскоп на тиждень з 25 листопада по 1 грудня 2019 року для всіх знаків Зодіаку. Ранок у Великому Місті знає, що зірки обіцяють тобі цього тижня.

Гороскоп на тиждень з 25 по 1 грудня

Гороскоп для Овнів

На цьому тижні зірки радять відставити кар’єру на другий план і зайнятися сімейними справами. Саме час влаштувати своє особисте життя! А якщо у тебе вже є родина – приділи їй якомога більше уваги та турботи. Твої рідні зараз цього так потребують!

Найбільш сприятливий день: 27 листопада

Гороскоп для Тельців

Цей тиждень почнеться для тебе дуже продуктивно. Тож якщо плануєш отримати нові знання або записатися на курси – зроби це в першій половині тижня. Усі твої починання будуть успішними, якщо ти докладатимеш до цього достатньо зусиль.

Найбільш сприятливий день: 28 листопада

Гороскоп для Близнюків

Настав ідеальний час для того, щоб піти до керівника зі своїми ідеями і пропозиціями. Саме зараз у тебе з’явився реальний шанс урізноманітнити будні новими цікавими задачами. А ще – нарешті добитися підвищення зарплати.

Найбільш сприятливий день: 25 листопада

Гороскоп для Раків

Цей тиждень буде для тебе цікавим і насиченим. Зустрічі, наради, мозкові штурми – сумувати точно не буде коли! Найбільш активним днем стане п’ятниця, тому на вихідних варто як слід відпочити. Інакше ризикуєш отримати професійне вигорання.

Найбільш сприятливий день: 29 листопада

Гороскоп для Левів

Зірки попереджають – на тебе чекають труднощі та перешкоди на шляху до цілей. Але не переймайся, ти з усім впораєшся.

Головна порада – прибери зі свого життя усе зайве, те, що пережило себе. Адже попереду чекають приємні зміни та нові знайомства.

Найбільш сприятливий день: 27 листопада

Гороскоп для Дів

Астрологи радять зайнятися справами сімейними. Господарюй, створюй комфортну атмосферу в оселі, проводь більше часу з рідними. А от пиляти їх за кожну дрібницю не варто. Краще подякуй за те хороше, що вони для тебе роблять.

Найбільш сприятливий день: 1 грудня

Гороскоп для Терезів

Цього тижня у твоєму житті буде багато романтики. Але для цього доведеться докласти власних зусиль. Наприклад, купи квитки в театр, влаштуй для коханої людини вечерю з вином та свічками або заплануй прогулянку осіннім містом.

Найбільш сприятливий день: 1 грудня

Гороскоп для Скорпіонів

У середині тижня обставини змусять тебе взятися за незвичну роботу. Але не переймайся, ти все зробиш якнайкраще та отримаєш корисний досвід. П’ятниця і вихідні – ідеальний час для саморозвитку та експериментів із зовнішністю.

Найбільш сприятливий день: 28 листопада

Гороскоп для Стрільців

Чудовий період для навчання та розширення горизонтів. Якщо у тебе є можливість взяти відпустку – навіть не вагайся, вирушай у подорож. Вона принесе тобі чимало яскравих вражень та наповнить енергією для майбутніх звершень.

Найбільш сприятливий день: 26 листопада

Гороскоп для Козерогів

Час підвищувати кваліфікацію, адже попереду – нові можливості. Проявляй активність, бери на себе ініціативу – і начальство обов’язково це помітить. А може, ще й відзначить твої досягнення передноворічною премією.

Найбільш сприятливий день: 26 листопада

Гороскоп для Водоліїв

Водоліям варто взяти свої емоції під контроль. Адже вони можуть спричинити чимало неприємностей. Тож стриманість і релакс – це запорука твого успіху цього тижня!

Найбільш сприятливий день: 30 листопада

Гороскоп для Риб

Зірки пророкують тобі переживання, пов’язані з особистим життям. Тобі може здаватися, що кохана людина розлюбила. Головна порада – відстав емоції вбік і не руби з плеча. Бо часто все зовсім не так сумно, як здається на перший погляд.

Найбільш сприятливий день: 28 листопада

Нагадаємо, раніше ми розповідали про календар садівника і городника на листопад 2019.

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