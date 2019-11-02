Любовний гороскоп на листопад 2019 – хто знайде своє кохання

Любовний гороскоп на листопад буде цікавим. Адже на багатьох чекає кохання. На кого саме – читай у матеріалі від Ранку у Великому Місті.

Любовний гороскоп на листопад

Овен

Самотнім

Цього місяця на тебе чекає приємне знайомство, яке може обернутися довгим романом.

Але для того, що він був вдалим, не соромся говорити про свої почуття.

У парі

Намагайся уникати сутичок і вирішувати побутові проблеми разом з коханою людиною.

Телець

Самотнім

Не намагайся віднайти собі пару цього місяця, адже є вірогідність, що ти швидше розчаруєшся, аніж збільшиш шанси на успіх.

У парі

Прояви більше ніжності у ставленні до коханої людини. Повір, зараз це вкрай необхідно.

Цього місяця ти або переконаєшся, що обрала правильного партнера, або повністю розчаруєшся.

Близнюки

Самотнім

Скажи привіт сумнівам, адже наприкінці цього місяця ти будеш багато думати, кого саме ти шукаєш і чи потрібні тобі стосунки зараз взагалі.

Зірки радять тобі не поспішати з вибором, навіть якщо у твоєму оточенні є той, хто гріє душу.

У парі

Є ймовірність, що виникнуть проблеми з коханою людиною, через що можете розійтися.

Щоб цього не трапилось, підтримуйте максимально близькі стосунки, більше говоріть і знайдіть нове хобі, яким можна займатися разом.

Рак

Самотнім

Якщо ти досі шукаєш собі пару, то є шанс, що нарешті її віднайдеш. До того ж, досить швидко. Не припиняй знайомитись із новими людьми.

У парі

Не тримай почуття в собі. Якщо є переживання – говори, щось турбує – говори.

Листопад може кардинально змінити ваше життя. Адже є ймовірність, що проявиться серйозне бажання стати батьками.

Лев

Самотнім

У тебе з’явиться бажання внести у своє життя кардинальні зміни. В останній місяць осені тобі варто більше думати про майбутнє, а не про кохання.

Адже симпатії, які будуть траплятися на шляху зараз, до серйозних стосунків навряд чи призведуть.

У парі

Живи в реальності, а не в казках, і не будуй ілюзій.

Не варто випускати свій «пар» на коханій людині, краще займися йогою чи танцями.

До речі, вам із парою не завадило б знову сходити на романтичне побачення, щоб відновити пристрасть у стосунках.

Діва

Самотнім

У листопаді тобі варто зайнятися пошуком коханої людини, і не лише серед нових знайомих, а й серед тих, хто вже давно у списку друзів.

Цей місяць дуже сприятливий для таких затій.

У парі

Тобі немає чого хвилюватись. Адже у листопаді ваші стосунки лише міцнішатимуть.

Щоб не виникало конфліктів, бажано утриматися від знайомства коханого/коханої зі своїми друзями. Більше проводьте часу разом.

Терези

Самотнім

На тебе очікує несподіваний роман, який може перерости в міцний шлюб.

А це означає, що не варто стримувати своїх почуттів, кохання уже зовсім поруч.

У парі

Схоже, що цей місяць не зовсім вдалий для тебе.

Адже можуть з’явитися сумніви щодо коханої людини, які в результаті призведуть до розколу стосунків.

Якщо ти надумаєш розходитися, то краще це робити у другій половині місяця. Якщо не хочеш втратити кохання, тоді у вас є час у першій половині листопада.

Скорпіон

Самотнім

Бажання закохатися тебе переповнятиме настільки, що ти будеш бачити ймовірного партнера ледве не в кожній другій людині.

Зірки тобі радять більше знайомитися в цьому місяці, але починати серйозні стосунки лише в наступному.

У парі

На початку місяця на тебе чекає криза в стосунках, але не хвилюйся, у ніщо серйозне вона не переросте, якщо ви вчасно вибачитесь одне перед одним.

Якщо ти плануєш весілля, але є проблеми з грошима, то краще відкласти церемонію на пізніше.

Адже фінансовий стан може погіршити ваші стосунки в подальшому.

Стрілець

Самотнім

Прийшов час серйозно задуматись про стосунки.

Якщо тобі пощастило у когось закохатись, то прийшов час зізнатись цій людині у своїх почуттях.

Цей місяць у всьому тобі сприятиме.

У парі

Твоїм стосункам нічого не загрожує. Частіше відповідай коханій людині взаємністю та ніжністю.

Можуть виникнути дрібні сутички, але ви швидко порозумієтесь.

Козеріг

Самотнім

Не чекай, що хтось серед твої друзів познайомить тебе з особливою людиною, яка стане коханням усього твого життя.

Прийшов час взяти все у свої руки і самостійно зайнятися пошуком.

Будуть траплятися особи, від яких перехоплюватиме подих, але не поспішай із висновками. Це може бути не та людина, яка тобі потрібна.

У парі

Май терпіння. Дай коханій людині трохи більше сводоби і право на вибір.

Цього місяця ваші почуття пройдуть перевірку на міцність. Не приймай рішень зараз, зроби це пізніше, коли розберешся в собі повністю.

Водолій

Самотнім

Тобі варто добре подумати над тим, чого ти хочеш.

Можливо, більше не потрібно шукати своє кохання, адже ти й так знаєш, що і до кого відчуваєш.

Але поспішати з висновками цього місяця однозначно не варто.

У парі

У листопаді ти або зрозумієш, що поруч із тобою знаходиться саме та людина, яка тобі потрібна, або повністю розчаруєшся в ній і почнеш шукати когось іншого.

Риби

Самотнім

Цього місяця ти навряд чи знайдеш кохання, але як мінімум отримаєш від процесу пошуку море позитивних емоцій, які змусять тебе змінюватись у кращий бік.

У парі

Є ймовірність, що ваші стосунки дещо охолонуть. Але не варто шукати причини проблеми в собі.

Завжди в парі винні обоє. Спробуйте проговорити ситуацію і, можливо, все вирішиться саме собою.

Тепер ти знаєш свій любовний гороскоп на листопад. Сподіваємось, ти швидко віднайдеш кохання, якщо його шукаєш, і не прогавиш, якщо його вже маєш.

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