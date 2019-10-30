Время и Стекло випустили провокативний кліп на пісню Лох

Популярний український гурт Время и Стекло випустили кліп на трек Лох, який входить в новий альбом VISLOVO.
Режисером відео стала Таню Муінне.
У кліпі оживають найяскравіші тренди 2000-х: total denim, лакові куртки, зухвалі міні, рейверські окуляри, кепі і снебпекі, ланцюги і максимум непоєднуваних аксесуарів, гофре, гліттер, мелірування і гелеві укладання.
До речі, у модній ретроспективі брали участь українські та світові бренди: KSENIA SCHNAIDER, Anton Belinskiy, Paco Rabanne, I am Gia, CULTNKD.Також по темі: NK – Еlefante. Чим вразила Настя Каменських у новому провокативному кліпі
За стиль у кліпі відповідали Оля Поліщук та Андрій Панасюк.
Надя Дорофєєва і Позитив стали героями-асоціаціями епохи нульових.
Надя з’являється в образі типової для того часу довгоногої блондинки, що копіює стиль Крістіни Агілери, власниці салону краси і зухвалої койотки, що сексуально танцює на барній стійці і пристрасно цілується з Дантесом в авто.
А Позитив встиг перевтілитися у чотирьох персонажів: стиліста, фейсконтрольщика нічного клубу, бед боя на Феррарі і бармена.
Кліп уже зібрав понад півмільйона переглядів на YouTube та тисячі коментарів.
Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті писав, що Селена Гомес випустила два кліпи за тиждень. Обидва зняті на iPhone.
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