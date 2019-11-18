Гороскоп на тиждень з 18 по 24 листопада для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 листопада 2019 року має дещо цікаве для всіх знаків зодіаку. Хочеш дізнатися, що на тебе очікує? Тоді читай нижче матеріал від Ранку у Великому Місті.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 листопада

Овен

Тобі варто прислухатися до порад рідних і друзів. Цього тижня тобі захочеться зайнятися чимось новим, знайти цікаве хобі або й навіть змінити роботу.

Зверни увагу на свої фінанси. Спробуй вести контроль над ними і не витрачати коштів на непотрібні товари.

Незабаром гроші знадобляться тобі на щось більш корисне.

Телець

А ось тобі доведеться притримати язика за зубами та слідкувати за своїми словами. Цього тижня в тебе будуть явні перепади настрою.

Не варто свій гнів перекидати на рідних. Намагайся більше відпочивати і думати тільки про хороше.

А ще цього тижня тобі не бажано займатися підзаробітками, вони заберуть останні сили і деякий час доведеться відновлювати здоров’я.

Близнюки

Якщо з’явиться вільна хвилинка, дозволь собі відпочити. Усі справи цього тижня тобі будуть вдаватися легко.

Намагайся уникати конфліктів. Займися фізичною підготовкою. Корисними стануть і прогулянки на свіжому повітрі.

А ще цього тижня ти зустрінеш людину, з якою в майбутньому, можливо, виникнуть романтичні стосунки.

Рак

Давно думаєш змінити роботу? Тобі надійде нова пропозиція, але не поспішай погоджуватись.

Нова робота не принесе задоволення. Якщо є проблеми з фінансами, не варто панікувати, усе налагодиться.

Отож, поки тобі варто турбуватися лише про своє здоров’я. Більше відпочивай, добре спи та тепло одягайся.

А на вихідних відведи час для чогось корисного, усі виконані справи будуть успішними.

Лев

Бережи свою нервову систему. Останнім часом ти за все дуже хвилюєшся, це того не варте.

Цього тижня на тебе очікують приємні зустрічі та знайомства.

Не вижимай усі соки з себе на роботі, усіх грошей на світі не заробиш, а ось зі здоров’ям можуть виникнути проблеми.

Тож виділяй час і на відпочинок.

Діва

Ох, схоже, зараз у тебе період романтичних стосунків.

На тебе очікують приємні сюрпризи та зустрічі. А на роботі все буде вдаватися легко і йти за планом.

Намагайся не конфліктувати з близькими та колегами. А ще виділяй час собі, наприклад, на вихідних.

Про всіх турбуватися – добре, але й про себе не забувай.

Терези

Любиш відпочивати, люби й попрацювати.

Цього тижня тобі доведеться вирішити безліч справ, але ти впораєшся зі всім. Головне, уважно все виконуй.

У любовній сфері незабаром ти відчуєш полегшення, адже те, що тебе турбувало, нарешті вирішиться.

Після кропіткого тижня, спробуй добре відпочити, можливо, краще взяти додатковий вихідний?!

Скорпіон

Перебери речі. Прийшов час позбутися старого непотребу, який ти вже давно думаєш викинути у смітник.

Цього тижня тебе переповнюватиме енергія, амбіції та рішучість. Направ це все в роботу.

А на вихідних відведи час для себе: знайди нове захоплення, почитай цікаву книгу або запишись у спортзал.

Стрілець

Повір у себе та свої можливості. У деяких моментах тобі не вистачає рішучості, не варто в собі сумніватися.

Цього тижня в тебе буде безліч важливих справ, не буде багато вільного часу, але при цьому намагайся не нервувати.

Козеріг

Тиждень буде сприятливим до виконання серйозних справ.

При цьому покладайся лише на свої сили, бо той, кому довіряєш, може тебе підвести.

І не забувай, що попри роботу, у тебе повинне бути й особисте життя. Виділяй час і увагу для коханої людини.

Водолій

Тобі пощастило, бо тиждень буде вдалим. Намагайся слідкувати за своїм емоційним станом, не витрачай нерви на те, що того не вартує.

Виділи час для науки, нових знань і самовдосконаленню.

Наприкінці тижня ти отримаєш цікаву пропозицію, від якої не зможеш відмовитись.

Риби

Тиждень буде фінансово сприятливим, але краще відмовитись від раптових покупок.

З’являться нові знайомі, які в майбутньому стануть хорошими друзями.

Якщо ти шукаєш нову роботу, то цей тиждень найбільш вдалий для цього.

А ще не забувай виділяти час для розмов з близькими та друзями, іноді їм теж потрібна підтримка.

Тепер ти знаєш свій гороскоп на тиждень з 18 по 24 листопада 2019 року. Проживи його на повну і здійсни те, про що давно вже мрієш.

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